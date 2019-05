Enrique Martín: «Hem de respectar les crítiques i no dir res, tenen dret a xiular-nos»

L’entrenador del Nàstic valora l’amor propi que han tingut els seus tot i anar per sota a l’electrònic

Actualitzada 26/05/2019 a les 19:09

Enrique Martín va sortir satisfet després del duel, ja que el seu equip va tornar a reaccionar. La valoració del tècnic del Nàstic va ser llarga. «Seguim en la bogeria. En els últims tres partits hem marcat vuit gols, que és una passada, però també ens n’han marcat molts. Em quedo content perquè la gent ha tingut amor propi, ha volgut i ha empatat. Inclús, podríem haver guanyat. No és fàcil jugar en una situació així i els nois ho estan deixant tot», va manifestar.«Amb el 3-3 he pensat que faltava el gol de Fabián Noguera a pilota aturada», va afegir, tot destacant que «els nois han treballat i han tingut recompensa i això serveix per a treballar amb una mica d’alegria durant la setmana», s’ha alegrat el tècnic.Va avisar Martín que s’han d’acceptar les crítiques, ja que «són normals. Som professionals i hem d’acceptar i entendre la reacció del públic i de la gent. S’ha de respectar i no s’ha de dir res. L’afició té dret a protestar i a xiular-nos».Sobre l’alineació de Josema, va sentenciar que «ell va ficar la pota, va demanar disculpes, però vaig parlar amb ell i ho vam comentar».