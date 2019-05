Els cadells entren en escena

Un Nàstic on el filial serà proragonista rep a l'Elche a les 16 hores

Actualitzada 26/05/2019 a les 09:43

El Gimnàstic de Tarragona rebrà a l'Elche aquest diumenge a les 16 hores en un enfrontament sense res en joc. Els tarragonins ja han baixat i els il·licitans s'han salvat. Per tant, els tres punts tan sols serviran perquè els dos equips mostrin el seu orgull propi.Enrique Martín, entrenador grana, ha advertit que els jugadors del filial continuaran sent protagonistes. Tal com Pol Valentín s'ha guanyat la titularitat i Pol Prats va triomfar a Còrdova en la derrota grana (4-3), altres futbolistes del filial podrien comptar amb possibilitats de poder jugar davant dels il·licitans.Sergio Montero gaudirà de minuts en el centre del camp, exceptuant que hi hagi algun contratemps de darrera hora. Fins i tot, altres futbolistes com el punta Joel Marín o el lateral Cardona tenen possibilitats d'entrar a la convocatòria, encara que els divuit escollits no es coneixeran fins a una hora abans del partit, ja que Martín no desvela la llista fins llavors quan el Nàstic juga a casa.L'onze que presentarà Enrique Martín serà diferent al de Còrdova. Isaac Becerra estarà sota pals. En el lateral dret podria repetir Pol Valentín i, en l'esquerre, entraria Josema, pel sancionat Abrahám. A l'eix de la defensa, no hi és Villanueva, que ha finalitzat la seva etapa amb el Nàstic per marxar amb la Selecció de Veneçuela. Per tant, Salva, Noguera i Djetei serien els titulars.Viti torna de sanció i podria recuperar la titularitat en el centre del camp. Imanol també actuarà i, pel sancionat Thioune, o bé Javi Márquez, Palanca o Sergio Montero tenen números per jugar.A dalt, Uche i Luis Suárez és la parella preferida per a l'entrenador.