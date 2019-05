Emilio Tizón i Helena Florentí guanyadors del triatló de Tarragona

La victòria en la modalitat Sprint ha estat per Juan González i Laura López

Emilio Tizón i Helena Florentí han estat els vencedors del Triatló de Tarragona, la primera prova del circuit Just Tri by freshwave® que s’ha disputat avui a les immediacions del Port de Tarragona i el Port Tarraco.Tizón, del club Flor de Triatló, ha fet un temps de 01:54:34 i ha estat el més ràpid de la modalitat olímpica, per davant de Rafael San José (01:56:26) i Joseba Arana (01:56:48). En categoria femenina la victòria se l’ha emportat Helena Florentí del CE Katoa Barcelona (02:15:33), que ha arribat amb una avantatge de 9 minuts respecte la segona classificada, Andrea Medrano, qui ha creuat la línia de meta amb un temps de 02:24:02. Laura Domínguez ha estat tercera a pocs segons de Medrano (02:24:39).En la modalitat Sprint el primer lloc del podi masculí l’ha ocupat Juan González amb un temps de 01:03:30. Darrere seu han creuat la meta Jonathan López (01:04:16) i Lucas Chirico (01:04:34). La classificació femenina l’ha encapçalat Laura López (01:18:13). Eva González i Erika Soriano, amb uns temps de 01:19:40 i 01:20:42, respectivament, han ocupat la segona i tercera plaça.D’altra banda, Cesc Llauradó i Sonia Farré s’han coronat en la modalitat Super Sprint. Llauradó ha parat el cronòmetre als 00:30:42 però ha estat seguit de prop per David Parra (00:33:05) i Daniel Manjón (00:34:29), segon i tercer respectivament. Per la seva banda, Sonia Farré s’ha endut la victòria femenina en Super Sprint amb un temps de 00:44:50. Ella Gelida i Marta Pons han estat segona i tercera fent uns temps de 00:45:22 i 00:49:15 respectivament.Destacar també que les modalitats olímpica i sprint han comptat amb la competició per relleus.La Triatló de Tarragona ha comptat amb un total de tres modalitats diferents: olímpica (1500m natació – 40km ciclisme – 10km cursa a peu), sprint (750m natació – 20km ciclisme – 5km cursa a peu) i super sprint (350m natació – 10km ciclisme – 2.5km cursa a peu).Els participants han disputat inicialment el sector de natació a les aigües del Port Tarraco i han afrontat a continuació el circuit de bicicleta pel privilegiat Moll de Llevant fins arribar al Far de la Banya. Finalment, la cursa a peu s’ha dut a terme pel Port de Tarragona i la Part Baixa de la ciutat fins assolir l’arribada de la prova al Moll de Costa.El circuit Just Tri by freshwave® ofereix als triatletes participants la possibilitat d’acumular punts a les tres cites del circuit. Aquells inscrits que competeixin en categoria olímpica individual a les proves de Tarragona (25 de maig), Cambrils (9 de juny) i l’Hospitalet de l’Infant (1 de setembre) sumaran punts a la classificació general del circuit Just Tri.A finals de 2019 se celebrarà una cerimònia d’entrega de premis a l’hotel SB Ciutat de Tarragona on es premiarà els 10 millors triatletes en categoria masculina i femenina, així com el club amb una major participació al circuit.