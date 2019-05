«La sintonia entre l'equip i l'afició ha estat impressionant»

El Director General del club qualifica d’«excel·lent» la temporada «malgrat el final no ha estat el desitjat»

Actualitzada 23/05/2019 a les 20:50

—La temporada ha estat excel·lent. Malgrat el final no ha estat el desitjat, ja que durant la fase d’ascens l’equip no va rendir al nivell que esperàvem, això no ha de fer canviar la percepció global de la temporada i sobretot tenint en compte que aquest any a part de l’èxit esportiu, hem aconseguit generar il·lusió entre els socis i aficionats del CBT. La sintonia equip afició ha estat impressionant.—Sabíem que teníem un equip amb jugadors de qualitat, encapçalats per un gran entrenador, però no teníem aquest objectiu. L’objectiu principal era recuperar l’ADN del club, el projecte Km0 que ens ha caracteritzat durant les darreres temporades i donar un pas més respecte a la temporada passada. L’equip ha demostrat partit rere partit que les nostres previsions estaven equivocades. Tot plegat una sorpresa molt agradable.—Sí. Ja estem mantenint reunions tant amb el cos tècnic com amb els jugadors. A la vegada estem a l’expectativa del que pugui passar el proper dia 26, amb les eleccions municipals. Fins a aquell dia, el Berni Álvarez segueix sent el nostre entrenador.—L’objectiu sempre serà el de voler donar un pas més, i no només pel que fa als resultats del primer equip. Com deia, el CBT Km0 és la nostra manera de treballar i això implica que volem fer créixer els jugadors joves, que vegin que amb esforç i treball poden arribar al primer equip, tal com ho han fet molts altres que a dia d’avui són jugadors consolidats del primer equip, de la categoria i fins i tot de categories superiors.Per altra banda, volem mantenir la sintonia equip-afició, que vagi creixent i que cada vegada més gent s’engresqui amb el bàsquet i amb el CBT.Estic convençut que els resultats esportius vindran de la mà si anem aconseguint tots aquests objectius.—El club estarà on Tarragona vulgui que estigui. Quan parlo de Tarragona em refereixo a tots els que en formem part: aficionats, institucions i sector privat. Per a nosaltres és molt important que anem tots a una, i sense la implicació de totes aquestes parts mencionades és molt complicat fer passes endavant.—Que un club exclusivament de bàsquet format per una colla de joves hagi arribat a complir 40 anys d’història ja est tot un èxit. Aquell esperit dels inicis, conjuntament amb l’energia aportada per les noves generacions en la darrera dècada, ha permès al club arribar als 40 anys, essent el referent del bàsquet a la ciutat i a la província.—Es difícil quedar-se amb tan sols un moment, ja que per sort al club hem viscut grans moments durant tots els anys d’història: play offs, fases d’ascens, etc. Però em quedo amb algun petit moment com per exemple les xerrades sobre bàsquet amb Jesús Sanjosé i la seva manera de veure i viure el bàsquet, tot un llegat que encara dura a dia d’avui.—M’agradaria sobretot que fos un club sanejat econòmicament parlant. També voldria veure que es milloren les condicions per a la pràctica del bàsquet respecte a les actuals, ja que això repercutiria directament en els equips de la base i es podria fomentar molt més el bàsquet entre els joves, a banda de millorar la qualitat dels entrenaments dels equips.Finalment, m’agradaria que fos un club cada vegada més paritari i inclusiu amb totes les realitats de la nostra societat.