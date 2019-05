Enrique Martín: «La meva intenció és donar minuts als joves perquè ho mereixen»

El Nàstic s'enfrontarà aquest diumenge a les 16 hores, contra l'Elche al Nou Estadi

Actualitzada 24/05/2019 a les 15:40

El tècnic grana Enrique Martín ha comparegut com cada divendres per parlar sobre l'estat de la plantilla de cara al proper partit que disputarà diumenge, a les 16 hores, el Nàstic contra l'Elche CF al Nou Estadi.Pero abans de tot ha fet un repàs a l'enfrontament de la setmana passada contra el Córdoba, on ha explicat que «vam tenir moments de desconcert total» però al final vam «maquillar el resultat». Martín ha assegurat que, realment, «em quedo amb el partido de Pol Prats» perquè «és un jugador amb unes característiques innates, com la seva velocitat, i l’altre dia va tenir l’oportunitat de demostrar-ho».Sobre l'estat de la plantilla, el navarrès ha explicat que aquesta setmana han entrenat 10 jugadors amb fitxa amb el primer equip i ha revelat que la seva intenció és que ens els tres partits que queden tots els nois tinguin la seva oportunitat de jugar uns minuts.El tècnic grana ha valorat que per diumenge és probable que Josema jugui, per la qual cosa «m’agradaria que la gent fos comprensiva amb ell perquè tots ens equivoquem i en la seva edat ens ha passat a molts», ha confessat.Tot i que l'Elche tampoc es juga res en aquest partit, ja que té la permanència assegurada, Martín afirma que «hem de jugar amb serietat i guanyar».Finalment, ha valorat que l'equip que dirigeix José Rojo 'Pacheta «té una gran plantilla, amb molt de nivell, que ha fet bé les coses durant aquesta temporada».