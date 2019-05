El bon nivell mostrat per Fali a Cadis complica el seu retorn al Nàstic

El futbolista està cedit al conjunt andalús, però aquest podria no tornar a Tarragona si els gaditans paguen uns 250.000 euros

Actualitzada 22/05/2019 a les 19:28

Tranquil·litat

Fali té molts números per no tornar a Tarragona. El polivalent centrecampista valencià, que darrerament està actuant com a central, té opcions molt elevades de continuar al Cádiz la pròxima temporada. I és que el gran partit que va realitzar el passat cap de setmana, quan va empatar (0-0) contra l’Osasuna al Ramón de Carranza, ha motivat que els andalusos pensin seriosament a tirar endavant la seva contractació. Ara bé, si decidissin fer-ho, haurien de pagar una quantitat que oscil·la els 250.000 euros que estan estipulats en la seva clàusula de rescissió.El futbolista té contracte amb el Nàstic fins el 30 de juny del 2022. El club i el futbolista van acordar que, amb el descens del Nàstic consumat, no era una idea esbojarrada la de cedir-lo al Cádiz fins a finals de temporada. El club grana, a més, va tenir la possibilitat de traspassar-lo, però la va refusar. Fali va marxar amb la intenció, segons les seves mateixes paraules, de tornar a Tarragona, però un bon final de temporada al Cádiz que podria coronar-se amb un ascens a Primera Divisió precipitarien els esdeveniments i podrien motivar el final d’una nova etapa de Fali al Nàstic. Si no pugés el Cádiz, fins i tot, Fali també podria seguir-hi, sempre que el club andalús abonés la clàusula de rescissió, que volta aquest quart de milió d’euros.Fali va marxar al Cádiz per a tapar un forat que s’havia produït amb la lesió de Pantic, de llarga durada. En principi, havia de ser suplent i esperar la seva oportunitat, tot i que Álvaro Cervera va apostar per oferir-li l’alternativa a l’onze al costat de Kecojevic qui, per cert, havia sonat pel Nàstic durant el mercat d’estiu. El partit del valencià va ser impecable i va enamorar a una afició que no veuria amb mals ulls quedar-se al futbolista en propietat.Des del Nàstic estan molt tranquils, ja que pensen que han fet bé deixant que el futbolista visqui aquesta aventura. El jugador sempre ha declarat que la seva idea és la de tornar a Tarragona i, per tant, en el club grana es mostren optimistes perquè creuen que podran comptar amb aquest jugador de cara a la pròxima temporada, jugant a Segona Divisió B. Ara bé, amb un preu que seria assumible pels gaditans, no se sap què pot succeir.En el centre del camp de l’equip que dirigirà Xavi Bartolo Fali hi apareix. El club compta amb la seva participació, tal com el mateix Fali va prometre. Si finalment no tornés, fet que significaria que algun club hauria pagat la seva clàusula de rescissió, hi ha altres opcions per a la medul·lar i no cal buscar gaire lluny. Viti, futbolista de la Pobla que ha cobrat protagonisme aquesta temporada des de l’arribada d’Enrique Martín, és un jugador que s’adapta perfectament al que busca el Nàstic en aquesta demarcació i no caldria anar al mercat i tornar-se boig per a cercar un futbolista d’aquestes característiques.