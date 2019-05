«No veig la necessitat de constuir res al PP10, cal recosir els barris de Ponent»

Pau Ricomà obre la porta a un govern de coalició amb el PDeCAT i la CUP i aposta per una gestió pública de l’Anella amb zones comercials i recreatives

Actualitzada 21/05/2019 a les 20:08

—Primer de tot treballaré per la gent de Tarragona. Si veuen que la feina és bona, que els millora la vida, un munt de problemes quotidians, podran entendre altres coses, que els valors republicans també són bons pel projecte de país.—Contemplo governar amb els grups que vulguin el canvi real. Tarragona té un problema de falta de rumb, en sec aposta per una cosa, en sec aposta per una altra. No hi ha participació real, transparència. La cultura es concep com un entreteniment. Qui aposti per això ens trobarà. Si casualment són els grups independentistes, perfecte.—No puc tancar la porta de cap manera, al contrari. Però segurament hi haurà més grups que podem participar. Hem de posar, sobretot, la ciutat en mans de la gent, deixar-nos de fer projectes megalòmans, fer coses quotidianes que arreglin la vida de la gent i apostar per un urbanisme social, cívic i de cohesió, posant la cultura com a centre de tot, amb una administració eficient, amb muscle i governar amb valors republicans, absents d’aquest govern, com l’honestedat, la transparència i la lluita contra la corrupció.—El PSC podria fer un exercici, adonar-se que els últims vuit anys han fet coses totalment incomprensibles com la Budellera. Si canvien absolutament d’idea i aposten per rehabilitar la ciutat, que la gent participi, defensar els ciutadans de les agressions de l’extrema dreta i personar-se si una persona fa una denúncia dels fets derivats per l’1 d’octubre ja em sembla bé, però han de fer aquest exercici.—Tenim una guàrdia urbana cada cop més absent del carrer i cada cop menys dotada. Ara es jubila un grup d’agents, vam demanar celeritat i passen mesos i no es mou res. Falten polítiques preventives, comunitàries. Volem crear els consells de districte que impliquin tota la societat per fer la feina cívica quotidiana com ara tenir carrers arreglats. Les comissaries de districte són molt importants perquè apropen la Guàrdia Urbana als comerços, centres educatius, sanitaris i agents cívics.—Falta generar l’oportunitat perquè els veïns participin en la vida quotidiana i la prevenció de delictes, que sigui una ciutat viva. Falten comissaries de districtes i també efectius.—Uns 50 com a mínim.—M’agradaria una gestió pública, que els espais esportius estiguin gestionats pel patronat i que es pugui generar una vida comercial amb zones recreatives. Ara hi ha partits que copien la nostra idea i ens encanta perquè això vol dir que ens ajudaran a fer-ho.—El model turístic no està plantejat. No té sentit fer un turisme extensiu com a Salou perquè no tenim 30.000 llits. És un lloc per fer competicions però si fem turisme esportiu la gent que vagi a l’Anella es quedarà a dormir a Salou i necessitem que vingui gent amb famílies que dormin a Tarragona. Tenim el patrimoni i les comarques d’interior que no sabem vendre com a pròpies. No podem proposar el model de Salou, ells tenen uns recursos que no tenim.—És evident que no i que no el té ben situat. A la Part Alta hi ha gent que té tot el dret a viure amb dignitat, això vol dir tenir salut i, per tenir-ne, has de poder dormir un mínim d’hores diàries. Hi ha gent que li sembla una gran idea convertir la Part Alta en una zona d’oci. S’han de buscar zones que no estiguin al centre.—Evidentment, però és una decisió privada. Algú hi ha d’apostar i l’Ajuntament ha de posar totes les facilitats perquè passi.—Crec que és una opció, però també poden haver-hi altres. No em vull avançar, s’hauria de fer un estudi profund.—En absolut.—Coneixent l’Ajuntament, em crec que Ikea no va venir per la lentitud administrativa. Ballesteros va enganyar a la ciutadania quan deia que Ikea no contestava els requeriments. No veig la necessitat de construir res nou allà. El que cal és regenerar i cosir aquells barris que s’han de revitalitzar. Es pot fer obra nova sense la necessitat de fer aquesta super promoció.—No tinc cap interès en fer un barri nou. Des del punt de vista urbanístic i contra el canvi climàtic no té sentit.—Soc partidari de fer una ciutat més apta pels vianants. Proposem una xarxa de carrils bici de 4 quilòmetres. S’ha de limitar l’espai a les terrasses, no pot ser que no es pugui entrar a un comerç perquè hi ha una barrera de cadires.—Volem rebaixar l’IBI per les comunitats que posin energia fotovoltaica. També reduirem l’impost sobre construccions als propietaris que vulguin reformar el seu pis per fer lloguer social.