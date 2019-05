Han guanyat els darrers vuit partits jugats

Actualitzada 21/05/2019 a les 19:00

L’Inter Pallaresos FS s’ha proclamat campió de lliga aquest cap de setmana després de guanyar a la pista del Mora d’Ebre per 0-8 i aprofitar la derrota per la mínima del Tortosa a la pista del FutsalPax.D’aquesta manera, els homes de Joan Blanco aconsegueixen l’ascens de categoria després de realitzar un tram final de lliga excel·lent on han aconseguit vuit victòries consecutives.A la segona volta tan sols han cedit una derrota i un empat.