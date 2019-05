Els jugadors del Reus B esclaten i denuncien al club via AFE

Segueixen sense percebre les nòmines promeses i tenen fins divendres per a poder reclamar el que se'ls deu

Actualitzada 22/05/2019 a les 11:54

Els jugadors del Reus B han dit «prou». Prou mentides, prou incompliments i prou promeses que no van enlloc i que dia a dia l'únic que fan és engreixar una mala maror que mai s'ha traslladat al camp, però que porta temps afectant en el dia a dia del cos tècnic i dels futbolistes d'un equip que ha realitzat una temporada espectacular, acabant setè del grup cinquè de Tercera Divisió.Els jugadors han decidit denunciar al club mitjançant l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), que s'ha posat del seu costat i que els ha prestat el seu suport en aquests moments tan complicats.No estem parlant ni d'un ni de dos mesos d'impagaments, sinó que les falses promeses arrelen de principis de temporada, quan Joan Oliver ja va incomplir amb tothom, fet que s'ha fet extensiu des de l'arribada de Clifton Onolfo, aquest mes de gener.De moment, els futbolistes van denunciant al club i no està clar si seran tots els que ho faran, però el gruix de la plantilla està d'acord amb portar aquesta situació al límit, ja que entenen que se'ls està enganyant des del principi.Han esperat que acabi la temporada per a posar en marxa tota la maquinària legal. Els futbolistes tenien clar que el primer era defensar la samarreta reusenca per l'afició, pels colors del club, pels companys i per ells mateixos. Però ara, amb l'exitosa temporada finalitzada, ja no hi ha motius per deixar de banda una realitat molt cruel.Els futbolistes que ho desitgin tenen fins aquest divendres per a poder denunciar a l'entitat via AFE. Els que no ho facin, no estaran emparats per l'Associació i hauran d'anar pel seu compte, amb el risc que aquesta situació comporta.Un cop rebudes les denúncies, AFE les analitzarà minuciosament i realitzarà la reclamació al club per la quantitat que cregui convenient. A partir d'aquí, el club té dues vies: la primera, pagar i se solucionarà tot.Si es produeix aquesta situació, el Reus B podria competir sense cap problema a Tercera Divisió. Ara bé, si no paga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) li retirarà els drets federatius. A Tercera Divisió no existeixen els descensos per impagaments, ja que no és una categoria professional, però privar dels drets federatius seria semblant a una desaparició.Caldrà veure com reacciona Clifton Onolfo a les denúncies, ja que sembla que el propietari del Reus s'està escudant en el procés concursal per a pagar o no pagar als futbolistes. Va abonar una nòmina a una part de la plantilla del filial i aquí s'ha quedat la seva aportació econòmica.