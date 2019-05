El Nàstic s'interessa en el pitxitxi del grup català de Segona B

Pedro Martín, de 27 anys, ha anotat setze dianes aquesta temporada però encara té contracte amb el Lleida

Pedro Martín és a l’agenda del Gimnàstic de Tarragona. El davanter del Lleida Esportiu, màxim golejador del grup tercer de Segona Divisió B, és en el punt de mira de diversos equips, alguns de Segona A, tot i que també el vol contractar el club grana, que necessita jugadors de referència per a poder retornar en una temporada a la categoria de plata del futbol espanyol.Pedro ha acabat la temporada amb setze gols, seguit de Campuzano, de l’Espanyol B (15) i de Cárcaba del Castelló i Juanto també del Lleida, que han finalitzat la campanya amb catorze dianes. Tot i els registres golejadors dels dos puntes del Lleida, que han aconseguit marcar una trentena de gols, l’equip de la Terra Ferma no ha aconseguit l’objectiu de disputar la promoció d’ascens a Segona Divisió A.El Nàstic sap que ha de fitxar als millors jugadors de Segona Divisió B perquè no li succeeixi el que li va passar quan va descendir anteriorment. Va trigar tres anys a recuperar la categoria de plata del futbol espanyol i el club ni vol ni es pot permetre el luxe de ser fora de LaLiga tant de temps.El club tarragoní rebrà 1,25 milions d’euros de LaLiga com a ajuda al descens i la idea és la d’intentar gestionar-los de la millor manera possible. S’ha d’encertar molt amb la plantilla i, en aquest sentit, la responsabilitat del nou director esportiu, Sergi Parés, és màxima. No valen errades, s’ha d’anar a cavall guanyador i, en aquest sentit, apostar pel màxim golejador del grup tercer de Segona B, no és precisament una aposta perdedora.La contractació de Pedro, però, no serà gens senzilla. El futbolista compta amb contracte en vigor amb el Lleida Esportiu i el Nàstic ja sap que negociar amb el club lleidatà és complicat. El club grana va intentar la contractació del central de Tano Bonnín en aquest passat mercat d’hivern, però va resultar impossible. El Lleida es va limitar a remetre’s a la clàusula de rescissió i el Nàstic va decidir no abonar-la, ja que entenia que hi havia millors opcions. Parés continua mirant el mercat amb tot el temps del món per a fallar el mínim.