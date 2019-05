Onolfo segueix venent fum des dels Estats Units

Anuncia un acord amb el Toronto nord-americà i continua pregonant que construirà un gran estadi d'estil gaudinià

Actualitzada 21/05/2019 a les 12:56

Clifton Onolfo continua a la seva. El propietari del CF Reus Deportiu, que va comprar el club per tres euros més el deute acumulat, ha enviat un comunicat als treballadors que queden en el club, en el qual continua venent una història que, possiblement, tan sols se la creu ell. Això sí, l'escrit l'ha tramès des dels Estats Units, ja que fa setmanes que Onolfo no és a Reus.Entre d'altres, ha anunciat un acord amb el Toronto FC on, segons Onolfo, el jugador del Reus B Adrià Arjona ha anat no se sap si per fer una prova o per jugar-hi de forma definitiva.A banda, el nord-americà continua prometent un gran estadi de futbol d'estil gaudinià i es felicita perquè el futbol base està assegurat a Reus gràcies a una Fundació en la qual ell no hi ha tingut res a veure.Adjunt a la notícia es pot llegir el comunicat en anglès i en català, tot i que en la llengua catalana costa d'entendre a causa de la deficient traducció.