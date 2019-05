Les eliminatòries d'ascens a Segona Divisió A i a Segona B prenen cos

La Federació Espanyola va anunciar ahir els encreuaments dels equips que aspiren a pujar de categoria i també de mantenir-se a bronze

Els ascensos a Segona B

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va definir ahir els emparellaments tant d’ascens a Segona Divisió A com a Segona Divisió B, així com les promocions de permanència a la categoria de bronze del futbol espanyol.La mala temporada del Nàstic, que ha portat a l’equip a descendir de categoria, unida a l’eliminació del CF Reus per motius econòmics, ha motivat que, la pròxima temporada, la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) no compti amb cap equip tarragoní de cara a la 2019-20.El Nàstic sí que té assegurada la seva participació a la pròxima temporada a la Segona Divisió B, però no està tan clar que el Reus prengui part en aquesta categoria, ja que el club de la capital del Baix Camp està vivint un procés de Concurs de Creditors després del qual no se sabrà si podrà militar en aquesta Segona B o ho haurà de fer en una inferior.Quatre equips ascendiran de Segona B a Segona A en les pròximes setmanes. Uns ho faran per la via ràpida, mitjançant una eliminatòria única, mentre que d’altres ho faran després de tres sèries de partits.Els campions dels quatre grups de Segona B jugaran entre ells i, els dos vencedors, ascendiran. El Racing de Santander es veurà les cares contra l’Atlético Baleares iel Fuenlabrada farà el propi contra el Recreativo de Huelva. Els dos vencedors seran equips de Segona A la pròxima temporada, mentre que els dos restants tindran una altra oportunitat. Aquesta, se la jugaran contra els guanyadors de l’eliminatòria que jugaran entre tots aquells que han finalitzat en tercera posició. Encara que passessin aquesta ronda, després els en mancaria una altra, ja que, exceptuant els campions que ascendeixen per la via ràpida, tota la resta han de disputar tres eliminatòries per a pujar de categoria.La RFEF també va sortejar les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió B, que són les que més han de centrar l’atenció del Nàstic i del Reus, sempre que aquest equip acabi competint a la categoria de bronze.Un vell conegut del Nàstic apareix en l’eliminatòria de campions. És el Llagostera, que haurà de jugar contra el Portugalete. Primer, ho haurà de fer a terres gironines i, després, ho farà fora de casa. Si el Llagostera aconsegueix tirar endavant aquesta eliminatòria, serà equip de Segona Divisió B, amb què s’enfrontarà a l’equip tarragoní. El Llagostera ha aconseguit finalitzar com a líder del grup cinquè de Tercera Divisió i, per tant, amb una eliminatòria li seria suficient per a tornar a ascendir.La resta d’equips catalans que jugaran les eliminatòries per pujar a Segona B són l’Horta, que va finalitzar tercer i que mesurarà forces contra el Moralo, i L’Hospitalet i el Prat. El primer, s’enfrontarà a l’Algeciras, disputant el primer duel a camp contrari, mentre que el segon, rebrà al Ceuta en l’anada de l’eliminatòria de segons contra quarts.