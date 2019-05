L'Alcorcón-Nàstic, un dels únics dos partits que no es disputarà en horari unificat

Actualitzada 21/05/2019 a les 13:38

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha anunciat els horaris de la penúltima jornada del Campionat de Lliga de Segona Divisió A.El Nàstic visitarà Santo Domingo per a enfrontar-se a l'Alcorcón el dissabte dia 1 de juny, en un duel que arrencarà a les set de la tarda.El duel dels tarragonins serà un dels dos que no es jugarà en horari unificat ja que, a dia d'avui, encara hi ha molts equips que s'hi juguen o l'ascens o el descens.El Córdoba-Osasuna es jugarà el divendres a les nou de la nit i tota la resta d'enfrontaments estan previstos per al diumenge 2 de juny a les vuit del vespre.