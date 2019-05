Els joves demanen pas a un Nàstic que ja pensa en la campanya vinent

Pol Prats va esclatar a Còrdova i Sergio Montero, Cardona o Joel Marín tenen opcions d’entrar a la convocatòria contra l’Elche

Actualitzada 21/05/2019 a les 10:42

Les baixes

La temporada esportiva per al Gimnàstic de Tarragona, pel que fa a objectius, ha finalitzat. Encara resten tres jornades per a posar punt final al campionat de Lliga de Segona Divisió A, però el descens consumat pels tarragonins provoca que les motivacions no siguin les mateixes que si l’equip tingués l’ascens o el descens en joc.Amb tot decidit, l’entrenador del Nàstic, Enrique Martín, ha decidit que ara és el moment dels joves. El tècnic grana va avançar després de l’enfrontament al Nuevo Arcángel que continuaria donant protagonisme als més joves i, pel que està previst aquesta setmana en els entrenaments, així serà.Aquest diumenge, els dos futbolistes més destacats del conjunt grana en la derrota a Còrdova van ser Pol Valentín i, sobretot, Pol Prats. El jove extrem del CF Pobla de Mafumet, que debutava en lliga amb el primer equip grana, va lluir-se amb un gol i una assistència.Enrique Martín va decidir la seva entrada en el minut 29 de joc, quan el Nàstic ja perdia 3-0. Mohammed Djetei va ser el sacrificat. L’equip va millorar defensivament i Prats, en la bogeria del segon acte, va convertir-se en gran protagonista. Per la seva banda, Valentín, que va arrencar com a lateral dret en la defensa de cinc i que va acabar com a central dretà, també va destacar, entre els seus companys. Arrencades per la dreta amb criteri i un joc i una entrega que la majoria de companys no estaven demostrant.Enrique Martín, entrenador del Nàstic, ja va aventurar que aquesta setmana, en els entrenaments, hi haurà més futbolistes de la base. Va dir que jugadors de la Pobla com el lateral esquerre Sergi Cardona, el migcampista Sergio Montero o el davanter Joel Marín estaran en dinàmica del primer equip. Això significa, en principi, que algun on alguns d’ells tindran protagonisme durant el duel que els grana disputaran diumenge al Nou Estadi contra l’Elche a partir de les quatre de la tarda.Els joves ja han anat tenint un paper força rellevant al llarg de la temporada des de l’arribada d’Enrique Martín. Salva Ferrer, tant a l’eix de la defensa com, sobretot, en el lateral dret, i Viti, en el centre del camp, han estat futbolistes habituals que, de ben segur, la pròxima temporada tindran un paper força protagonista després del consumat descens a la categoria de bronze del futbol espanyol.El lateral esquerre Abrahám Minero i el centrecampista Ousseynou Thioune van veure una cartolina groga a Còrdova que els impedirà jugar aquest cap de setmana davant de l’Elche. Aquestes baixes, juntament amb la de Mikel Villanueva, que marxa amb la seva selecció, ajudaran que els joves cobrin un paper més important. Almenys, això és el que va assegurar Enrique Martín després de la derrota al Nuevo Arcángel.Tan sols quatre futbolistes amb fitxa del filial poden estar junts al camp amb el Nàstic, sempre que n’hi hagi un mínim de set dels del primer equip. Per això, caldrà anar amb compte amb quins futbolistes escull Enrique Martín per a mesurar-se als il·licitans.Si Abrahám no juga en el lateral esquerre, l’opció del primer equip seria Josema, però és poc probable que aquest futbolista torni a vestir la samarreta del Nàstic després de les declaracions realitzades anteriorment. Així, Cardona podria ser el titular. Si Viti actués en el centre del camp, quedarien dos llocs lliures de joves de la Pobla, però la possible expulsió d’un jugador del primer equip motivaria un problema.Per tant, el previst és que siguin tres futbolistes amb fitxa del filial els que juguin al mateix temps contra l’Elche. Dimecres a la tarda l’equip tornarà a la feina i serà a partir de llavors quan totes aquestes incògnites comencin a desvelar-se.