Mikel Villanueva no tornarà a jugar amb el Nàstic

El central marxa amb la Selecció de Veneçuela per preparar la Copa Amèrica

Actualitzada 20/05/2019 a les 17:01

Mikel Villanueva va disputar els últims minuts com a jugador del Gimnàstic de Tarragona en l’enfrontament d’ahir a Córdoba i no estarà a les ordres d’Enrique Martín en els tres partits que resten per finalitzar la temporada.D’aquesta manera, el jugador propietat del Málaga CF finalitzarà la cessió amb l’entitat grana lluny de Tarragona, concretament disputant la competició organitzada per la Conmebol al Brasil.El jugador, juntament amb els companys del combinat sud-americà, iniciaran la fase final el 15 de juny en el duel davant la selecció del Perú; seguidament, s’enfrontaran als amfitrions de la competició, el Brasil, i a Bolívia. Prèviament als partits oficials, la Vinotinto disputarà quatre amistosos preparatoris davant Trinidad i Tobago, Mèxic, Equador i EUA.Aquests són els enfrontaments programats amb horaris confirmats:29/5 a les 22 h: Veneçuela – Trinidad i Tobago (amistós)02/6 a les 03 h: Veneçuela – Equador (amistós)06/6 a les 22 h: Mèxic – Veneçuela (amistós)09/6 a les 20 h: EUA – Veneçuela (amistós)15/6 a les 21 h: Veneçuela – Perú (Copa Amèrica)19/6 a les 02.30 h: Brasil – Veneçuela (Copa Amèrica)22/6 a les 21 h: Bolívia – Veneçuela (Copa Amèrica)