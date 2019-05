L'aleví A i el benjamí A del Reus brillen en coronar-se campions

Ambdós conjunts s'han classificat per disputar la Copa Catalunya

Actualitzada 20/05/2019 a les 12:42

Els equips aleví A i benjamí A del CF Reus Deportiu han finalitzat les seves respectives temporades aquest cap de setmana i ho han fet de la millor manera: ambdós han resultat campions. Aquesta fita motiva que ambdós s'hagin classificat per a disputar la Copa Catalunya.Els alevins ja arribaven a la jornada com a vencedors absoluts en el grup 4 de Preferent i van finalitzar el campionat derrotant al Tortosa 4-3. L'equip roig-i-negre ha finalitzat el campionat amb 87 punts, per sobre del Nàstic, segon, amb 80.Per altra banda, els benjamins del Reus es van jugar el campionat en la darrera jornada, i no van fallar. Els de Raul Cosials van vèncer al Tecnifutbol Salou gràcies a un ampli 11-0. El Nàstic, segon, havia d'esperar la punxada dels reusencs i guanyar. Sí que va vèncer, 12-1 a La Riera, però no es va complir la primera premissa. Els reusencs han acabat amb 84 punts, pels 82 dels grana.