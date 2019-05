Enrique Martín dona festa a l'equip fins dimecres a la tarda

El Nàstic va caure diumenge a Còrdova 4-3

Actualitzada 20/05/2019 a les 19:16

Els jugadors del primer equip del Gimnàstic de Tarragona no tornaran a entrenar fins a aquest dimecres a la tarda.Després de la derrota a Còrdova aquest diumenge, l’entrenador grana, Enrique Martín, va decidir que els seus futbolistes no tornin a exercitar-se fins la tarda de dimecres.D’aquesta manera, han descansat aquest dilluns, ho faran demà dimarts i també dimecres al matí, amb vistes a preparar el partit que els enfrontarà a l’Elche aquest diumenge a partir de les quatre de la tarda al Nou Estadi.Novament, els futbolistes gaudiran de més de dos dies sense exercitar-se, una circumstància que no agrada gens als aficionats i que, en el futbol professional, tot i que el Nàstic no s’hi jugui res, no acostuma a ser un fet habitual.D’aquesta manera, els jugadors del Nàstic entrenaran dimecres a la tarda i també ho faran dijous, divendres i dissabte al matí. L’equip ja no té res en joc, únicament intentar guanyar tot el que queda per a no decebre més als seus aficionats.