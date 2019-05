El somni del CBT s'apaga i l'equip blau clou una excel·lent temporada

La incògnita sobre si Berni Álvarez serà l’entrenador de la pròxima campanya centra l’actualitat d’un equip que tornarà a jugar a Lliga EBA

Els mateixos errors

El Club Bàsquet Tarragona jugarà a Lliga EBA una temporada més. És així després que els tarragonins no poguessin consumar l’ascens a Algesires durant el play-off d’ascens que es va disputar des de dijous fins ahir, tot i que pels tarragonins va finalitzar dissabte.Els homes de Berni Álvarez van caure davant de l’Ardoi el dijous (62-71), també van perdre, divendres, contra l’Estudiantes (84-72) i, dissabte, van aconseguir derrotar a l’equip local, l’Algeciras (89-85), quan les opcions d’ascendir ja no eren reals.La il·lusió dels cebetistes era màxima, però no va poder ser. Els tarragonins es van plantar a les eliminatòries definitives d’ascens després de realitzar una temporada immaculada. Al campionat regular de la Lliga EBA C-A, els del Serrallo van finalitzar en primera posició i ho van aconseguir, de forma matemàtica, abans de finalitzar el campionat. Després, en la fase d’ascens catalana, disputada a Lleida, el Club Bàsquet Tarragona va aconseguir ser el millor de tots, imposant-se campió i aconseguint, d’aquesta manera, el bitllet directe per a la fase final.Algesires va acollir els darrers partits per a l’ascens, en una elecció força estranya, ja que Tarragona apuntava a seu, però, finalment, van optar per a un equip que no ha estat campió. El CBT va assumir aquesta «primera derrota», la qual va desembocar en un play-off molt complicat, amb un viatge de catorze hores d’anada en autobús amb les seves catorze hores de tornada, que a tothom se li va fer molt pesat. No ha de servir com a única excusa, però alguns jugadors del CBT tenen la seva feina i jugar al bàsquet no és per a ells la seva única font d’ingressos. Això condiciona molt la vida dels esportistes i, encara més, quan s’han de passar més d’un dia a l’autocar per a disputar tres partits amb el seu equip.En les derrotes contra Ardoi i Estudiantes, el CBT va repetir errors. L’equip va estar molt fluix a la primera meitat dels dos enfrontaments i, en el moment de despertar, va ser massa tard. Els rivals, sense tant cansament acumulat, van saber mostrar-se més forts en els moments inicials i els de Berni Álvarez van haver d’anar a remolc des de molt aviat.Contra els madrilenys, en el segon dels duels, el marcador reflectia un 51-30 en contra del CBT que feia gairebé impossible la remuntada. Sí que es va acostar una mica el CBT en el marcador, però va ser massa tarda. Contra l’Algeciras, ja sense pressió, va resultar un duel molt ajustat i amb final feliç per als cebetistes, que van acomiadar la temporada amb triomf.Ara, l’actualitat cebetista la centra Berni Álvarez. L’entrenador va a la llista del PSC per a l’Ajuntament de Tarragona de la mà de Josep Fèlix Ballesteros, com a número 5. Si acaba sent regidor, la seva idea és abandonar la banqueta que durant tants anys ha defensat.