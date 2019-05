Victòria del CBT per acabar la temporada

Berni Álvarez ha fet jugar tots els jugadors desplaçats a Algesires

Actualitzada 19/05/2019 a les 10:14

L’Ibersol CBT afrontava dissabte el darrer partit de la temporada. Sense res en joc per part dels dos equips, els blaus han tornat a ser aquell equip que lluita cada pilota, com han fet al llarg de tot el curs. El partit contra Udea Algeciras, ja ascendit a LEB Plata, ha estat molt lluitat i disputat per part dels dos conjunts. Cap dels dos però, ha aconseguit trencar el partit, i l’Ibersol CBT ha hagut d’esperar fins als darrers minuts per emportar-se la victòria. Adrià Duch ha estat el millor jugador dels blaus, amb 25 punts i 24 de valoració. Berni Álvarez ha fet jugar tots els jugadors desplaçats a Algesires.Els locals mostraven més encert en començar el partit des de la línia de tres, però Adrià Duch s’encarregava de mantenir el seu equip en la lluita pel domini pel marcador (6 – 8). Ferran Torres igualava el resultat i el partit passava a una fase en la que s’imposaven les defenses i els errors. Jaume Zanca trencava la sequia de punts que s’havia apoderat de l’enfrontament, però Algesires reaccionava per portar el joc al seu terreny (10 – 14). Quatre punts consecutius de Sorolla i un triple de Guillem Fàbregas en els darrers minuts del quart canviaven la cara a l’equip de Berni. La constància de Tugores acabaria donant el quart als seus per 23 a 20.Un parcial de 0 a 5 favorable a Algesires obria el segon quart. David Loras aconseguia trencar la mala ratxa però després d’uns minuts frenètics, els amfitrions tornaven a encadenar una sèrie de bones accions que acabarien forçant el temps mort de Berni Álvarez (25 – 30). Lluny de frenar-ho, Algesires aconseguia ampliar la diferència aprofitant el desencert blau. Els de Tarragona s’aplicaven en defensa i pujaven la seva intensitat; dominaven el rebot defensiu i aconseguien transicions ràpides. Ferran Torres anotava per posar-se a tan sols dos punts (32 – 34). Les forces tornaven a estar igualades fins que, en els últims segons, Malla trencava la zona blava amb un triple per marxar tres punts per sobre a vestidors (39 – 42).L’Ibersol CBT seguia en ratxa després del descans, fins al punt de capgirar el marcador (48 – 45). El públic apretava més que mai descontent amb les desicions arbitrals, però els de Berni es mostraven molt concentrats. Zanca i Duch, de tres, s’encarregaven de mantenir l’equip per davant i, junt amb la bona defensa en zona, el partit passava a mans dels blaus. Li duraria poc l’alegria a l’equip, ja que Algesires, empès per la seva gent, intimidava a la grada i apretava a la pista. L’Ibersol CBT encadenava errors que aprofitarien els jugadors de l’equip gadità (57 – 60). La nota positiva era que els de Berni tornaven a ser aquell equip que no llença mai la tovallola, i s’arribava al final de quart només un punt per sota (62 – 63).Dos triples consecutius d’Udea Algeciras servien per obrir els últims deu minuts de la temporada. L’Ibersol CBT s’encallava contra la defensa de l’equip local, que obria una escletxa de vuit punts (65 – 73). En el pitjor moment per als blaus apareixien Adrià Duch i Ferran Torres per encarrilar de nou el seu equip i capgirar el marcador (76 – 73). En els dos minuts de joc finals, els blaus anaven al límit en defensa, intentant robar ràpid per contraatacar i poder ampliar la diferència. Tugores anotava una cistella decisiva per posar-se +6 a falta d’un minut per acabar. Finalment, victòria de l’Ibersol CBT per 89 a 85, per acabar amb un bon regust la temporada.