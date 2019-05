Hecatombe maquillada (4-3)

Un Nàstic lamentable on hi brillen els joves Pol Prats i Pol Valentín cau contra un Córdoba que encaixa dos gols en la recta final

De traca

Luis Suárez

Bogeria final

Deixant de banda els dos minuts finals, el partit del Gimnàstic de Tarragona al Nuevo Arcángel va ser un desastre. Aquest, es va maquillar amb les dues dianes a última hora d’un Pol Prats que va brillar amb llum pròpia i d’un Luis Suárez que va rematar a plaer una centrada del futbolista de la Pobla. Pol Valentín també va quallar un bon duel i Isaac Becerra, tot i encaixar com mai, també va salvar algunes pilotes. La resta, en línies generals, va naufragar completament contra un equip sense res en joc.Ike Uche i José Kanté, els mateixos dos davanters que van liquidar al Mallorca la passada setmana, van ser els escollits per Enrique Martín per a intentar sumar els tres punts a Còrdova en un duel intranscendent en el qual l’únic al·licient era el de sumar tres punts per a situar-se amb 34 i allunyar-se a quatre dels andalusos. La davantera no va poder funcionar tan bé simplement perquè el ridícul es va estendre a tot l’equip i el repàs dels cordovesos va ser monumental. Una altra modificació a l’onze va ser la de l’entrada de Javi Márquez en el centre del camp. Era obligat un canvi a la medul·lar i Enrique Martín va fer l’home per home, i així ho va fer el tècnic, però res va funcionar.Hi va haver dos enfrontaments. Un, fins al minut 18, en el qual el Nàstic lluitava per guanyar i tenia opcions de fer-ho. De fet, els tarragonins s’havien mostrat fins llavors com a conjunt més perillós i amb més motius i arguments per a sumar el gol. Ara bé, el desastre absolut va arribar al mateix temps que l’electrònic va assenyalar el 19’.Als cinc minuts de joc, una centrada-xut de Javi Márquez des de la dreta va marxar desviada per la línia de fons. S’animava el Nàstic al mateix temps que Pol Valentín corria la banda dreta. En una d’aquestes, el lateral la posava alta perquè, des de la segona línia, arribés Imanol García. Amb tota la porteria per davant, el migcampista la va llençar fora, a l’esquerra del porter. Se li va notar que és de tot, menys davanter. Aquest va ser l’últim alè de vida d’un Nàstic que, sense saber per què, va encaixar tres gols seguits. Bé, segurament sí que ho va saber. Una empanada general, amb l’eix de la defensa desastrós i un centre del camp que, cap enrere, no funcionava, van ser grans responsables d’un desastre que es va veure reflectit en el marcador.El primer gol va ser de traca. Falta que bota Javi Lara, un dels millors especialistes de la categoria, s’obre la tanca de ple i l’esfèrica entra ajustada a la dreta de Becerra, a mitjça alçada. Era el minut dinou, el principi de l’infern grana. Andrés Martín, tres minuts després, aprofitava una gran passada de Javi Lara per afusellar a un Becerra que no es podia creure el que estava veient. Lara feia el que volia amb una defensa que tampoc obligava a una exigència massa gran.El tercer gol també va ser per a ensenyar-lo als nens que volen ser futbolistes i dir-los: «Això és él que no heu de fer si voleu arribar a alguna cosa». Mal control de Javi Márquez i, el centrecampista, que la perd, torna caminant. La davantera cordovesista, veient la passivitat rival, munta la remuntada i, quan un equip ataca directament al Nàstic, la defensa d’Enrique Martín acostuma a fer figa. Així, 3-0 en el minut 27 de joc.Enrique Martín, veient que l’equip necessitava una sacsejada, o onze en realitat, va decidir moure la banqueta. L’assenyalat del desastre va ser Mohammed Djetei, que va deixar el seu lloc a Pol Prats. Debutava el jove futbolista de la Pobla, que empenyia a Pol Valentín al central dret, una posició completament nova per a ell. Entre el canvi i la baixada de pistó del Córdoba, es va aturar la sagnia local, amb què l’electrònic no es va moure del 3-0 fins al descans.José Kanté es va quedar al vestidor i no va sortir en el segon acte. Va ser així perquè Enrique Martín va apostar per donar entrada a Luis Suárez en un canvi home per home que no se sap ben bé quina finalitat tenia. I, sis minuts després, el tècnic navarrès va esgotar les substitucions. Javi Márquez, que no se n’assabentava, va ser rellevat per un Miguel Palanca va intentar aportar centrades i una mica més de profunditat, gairebé sempre caient a l’esquerra. Mentrestant, Becerra, tot i que va ser un dels tristos protagonistes del partit, salvava un gol cantat amb una gran estirada.Precisament, Palanca va ser trist protagonista en el quart gol dels cordovesos. En comptes de perseguir a un rival, es va quedar amb els braços estesos mentre un central local servia una gran passada alta a Alfaro, qui col·locava el quart als 61 minuts de joc.No volia marxar el Nàstic sense veure porteria i, el gol, en aquestes darreres jornades, porta el segell d’Uche. Ell, després d’una paret amb Luis Suárez, va batre Marcos. No servia gairebé per a res, però és millor anotar alguna diana que marxar de buit, sobretot quan t’estàs emportant una golejada d’escàndol contra un rival davant de menys de 3.000 espectadors.La pluja de gols no va finalitzar i el Nàstic va acabar el partit marcant no tan sols una diana, sinó dos i estant a punt d'empatar. Pol Valentín i Pol Prats, per banda dreta, van provar alguna centrada sense perill, mentre que Thioune va intentar trets des de fora de l’àrea que, en la majoria, van acabar a dalt.Prats, amb una electricitat que li hagués agradat tenir a l’equip al llarg de tota la temporada, es va plantar al davant del meta del Córdoba als 88 minuts de joc i, també amb una definició de veterà, va marcar el segon. Era el millor que li podia passar al Nàstic després de la desfeta: que algun jove brillés amb llum pròpia. No va deixar de fer-ho Prats, que va creure en alguna cosa més que en batre marques personals. Per això, es va posar l’equip a l’esquena i, en una cavalcada per la dreta, la va posar a un Luis Suárez que va marcar el 4-3. Encara en va tenir una més Prats, al final, però li van robar la cartera. Bona notícia la del jove futbolista de la Pobla.Córdoba. Marcos, Fernández, Chus Herrero, Luis Muñoz, Álex Menéndez, Álex Vallejo, Alfaro, De las Cuevas (Àlex Carbonell, 46’), Quim Araujo (Piovaccari, 71’), Javi Lara i Andrés Martín (Chuma, 77’).Gimnàstic. Isaac Becerra, Pol Valentín, Mohammed Djetei (Pol Prats, 29’), Noguera, Mikel Villanueva, Abrahám Minero, Thioune, Imanol García, Javi Márquez (Miguel Palanca, 51’), José Kanté (Luis Suárez, 46’) i Uche.Gols. 1-0, Javi Lara (19’); 2-0, Andrés Martín (22’); 3-0, Alfaro (27’); 4-0, Alfaro (61’); 4-1, Uche (63’); 4-2, Pol Prats (88’); 4-3, Luis Suárez (90’).Àrbitre. Óliver de la Fuente Ramos (castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga als locals Àlex Carbonell i Luis Muñoz; i als visitants Abrahám Minero, Thioune i Imanol García.Incidències. El Nuevo Arcángel va acollir a 2.986 espectadors.