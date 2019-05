Enrique Martín: «Estic content pel segon temps i pel partit de Pol Prats»

El tècnic reconeix que els seus han «ficat la gamba» en els gols encaixats a la primera meitat

Actualitzada 19/05/2019 a les 22:40

Enrique Martín, entrenador del Nàstic, va parlar de «bogeria» en declaracions a Tarragona Ràdio. «Ha estat un partit boig. Hem començat bé, amb una bona ocasió d’Imanol. Després, ens hem equivocat amb un gol que ha entrat entre la tanca, i hem ficat la gamba amb els altres gols», va explicar l’entrenador sobre la primera part del partit.Ara bé, va assegurar que «estic molt content del segon temps perquè l’equip ha reaccionat i, com m’agrada donar oportunitats a la gent jove, Pol Prats ha ficat ganes, il·lusió i moltes coses més, com també Pol Valentín».Una de les seves metes és que el Nàstic pugui tenir jugadors joves rodats de cara a la temporada vinent i, per aquest mateix motiu, el tècnic grana va avançar que «aquesta setmana vindran tres nois més de la Pobla a entrenar amb nosaltres i estic boig». Són tres de la Pobla i un del juvenil, tal com ell mateix va detallar: «Sergio Montero, Joel Marín, Cardona i un jugador juvenil».Martín també va aventurar el que podia passar i va succeir: «Abans del partit els he dit que com no estiguéssim centrats ens en marcarien quatre. El Córdoba és un equip a tenir en compte perquè, tot i que li han marcat molts gols, també n’ha marcat».