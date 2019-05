El CF Montblanc denuncia insults racistes en un partit de cadets

El tècnic dels de la Conca va decidir retirar l'equip

Actualitzada 19/05/2019 a les 18:41

El partit entre el cadet del CF Vilaseca i el CF Montblanc, corresponent a l’onzena jornada de Segona Divisió de la categoria, disputat avui, no va poder finalitzar.El club de la Conca de Barberà va decidir retirar-se perquè, segons asseguren des del mateix club, es van produir insults racistes.Mitjançant un comunicat a Facebook, el CF Montblanc va declarar el següent: «Volem denunciar els actes succeïts avui al partit que ha disputat el nostre equip cadet. Un dels jugadors del nostre equip ha estat rebent reiterats insults racistes per part d’un jugador de l’equip contrari». Per aquest motiu, «després que l’entrenador sol·licités a l’àrbitre alguna actuació i que aquest va dir-li que substituís al jugador que rebia els insults, el tècnic del nostre club ha decidit retirar l’equip» i donar per finalitzat el duel.