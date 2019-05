Contador i Pereiro encapçalen la Polar Gran Fondo La Mussara

Els dos ciclistes exprofessionals han destacat entre els 7.000 inscrits que han participat en aquesta marxa no competitiva disputada diumenge

La sisena edició de la marxa ciclista Polar Gran Fondo La Mussara ha aplegat 7.000 persones d’arreu del territori però també de l’estranger per a participar en aquesta ruta amb sortida i arribada a Reus i que ha passat per vint pobles del Baix Camp i del Priorat, entre ells Prades, La Selva del Camp o la Bisbal de Falset.Entre els 7.000 participants han destacat dos ciclistes que, fins no fa gaire, eren professionals, Alberto Contador i Óscar Pereiro. Contador és, fins al moment, l’únic ciclista espanyol que ha guanyat les tres grans competicions, dos Tours de França, dos Giros d’Itàlia i tres Voltes a Espanya. Per la seva banda, Pereiro va aconseguir ser el campió del Tour de França l’any 2006. Entre els ciclistes també hi havia Melcior Mauri, guanyador de la Volta a Espanya l’any 1991.Aquest diumenge han deixat clar que encara estan en bona forma pedalejant una bona pila de quilòmetres juntament amb els altres participants. Els assistents han pogut escollir entre tres circuits, el principal de 188 quilòmetres, on s’hi van inscriure 2.500 persones; el mitjà de 135, amb 2.500 persones més; i el més curt, de 95 quilòmetres, amb 2.000 participants.Dels 7.000 inscrits, un 15% eren de procedència estrangera, majoritàriament de Portugal, França, Regne Unit i Alemanya; un 35% procedien de l’Estat, sense comptar Catalunya; i la resta provenien del territori català, sent Barcelona la província amb més participants, seguida de Tarragona, València i Castelló.Cal destacar que el 12% de persones inscrites eren dones, arribant a la xifra de 850, uns registres que fan que aquesta sigui, fins al moment, la cursa d’aquestes característiques amb el nombre de participants femenines més elevat arreu de l’estat espanyol.Enguany la Polar Gran Fondo La Mussara ha tingut una nova línia de meta per tal de donar resposta a una petició de la Marea Rosa. Aquest any el recorregut ha modificat els últims 30 quilòmetres per arribar a la meta, ubicada a Fira Reus, sense passar pel mig de la ciutat, evitant així conflictes amb el trànsit.Aquesta novetat s'ha materialitzat després d’una «dura tasca» per part de l’equip de la Polar Gran Fondo La Mussara per tal d’oferir la millor versió de la marxa i escoltar les valoracions i suggerències dels ciclistes.La Polar Gran Fondo La Mussara és una marxa cicloturista de caràcter no competitiu que discorre per les carreteres de la demarcació de Tarragona amb Reus com a punt de partida i arribada. En l’edició d’enguany, Michel Sim ha passat la meta en primera posició en la cursa de 188 quilòmetres amb un temps de 5 hores, 54 minuts i 45 segons. A la cursa de 135 quilòmetres s'ha imposat Jordi Gómez amb 4:26:31, deu minuts abans que Alberto Contador; i Fran Huerta ha arribat primer a la meta en la cursa de 95 quilòmetres amb un temps de 3:06:56.