El Nàstic rescindeix el contracte d'un decebedor Abdel Barrada

El jugador no ha complert amb les expectatives esportives ni ha tingut el millor dels comportaments

Actualitzada 02/04/2019 a les 09:31

Abdel Barrada ja és història al Gimnàstic de Tarragona. El futbolista que havia de ser la bandera de la permanència de l’equip ha resultat el fitxatge més decebedor de tots els que va realitzar el club grana durant el mercat d’hivern.Parlar de Barrada és de fer-ho d’un futbolista que, per qualitats, podria estar en el podi dels millors de tota la Segona Divisió A. Tot i això, ni ha jugat ni ha merescut fer-ho. Per diversos motius, el Nàstic ha decidit rescindir-li el contracte.El club grana ha pensat que era millor, fins i tot, que el jugador abandonés la plantilla perquè podria resultar un element nociu per a la resta de companys. Barrada no segueix al Nàstic i moltes persones han de reflexionar sobre per què un dels futbolistes amb el sou més elevat de l’equip o, potser, el que més, ha hagut de marxar sense fer cap mena de soroll, almenys esportivament parlant.El Antalyaspor Kulübü de la Superlliga Turca va cedir al Nàstic al futbolista de 29 anys fins a finals de temporada. La qualitat del jugador és innegable, però a Tarragona no ha estat capaç de mostrar les seves aptituds. Va jugar com a titular en el partit que va disputar el Nàstic contra el Rayo Majadahonda al Cerro del Espino. Va haver de ser substituït perquè la seva aportació estava fent nul·la. També va jugar tres estones, a casa contra el Las Palmas i el Cádiz i també al Sadar contra l’Osasuna. En total, 145 minuts. Pocs per a demostrar alguna cosa, però no més dels que s’ha merescut, segons l’opinió dels tècnics.En el club tampoc han agradat alguns gestos o l’actitud del futbolista, sobretot, durant els entrenaments. El fet que no s’hagi comportat de la millor manera amb alguns companys i que en algunes sessions no hagi donat el cent per cent han fet acabar amb els nervis del cos tècnic i del Consell d’Administració, als quals se’ls ha acabat la paciència i han agafat el camí del centre. Barrada va començar a recollir les seves coses divendres, ja que va ser la passada setmana quan se li va comunicar la decisió. El Nàstic haurà d’intentar tirar la situació endavant sense el franco-marroquí.