—S’ha de ser ambiciós, estarem a l’ACB.

El delegat del primer equip del CBT té ganes de veure créixer el club que defensa ja fa cinc temporades

Actualitzada 09/04/2019 a les 19:00

—Va ser a la temporada 2015-16 que vaig començar com a delegat del primer equip. Abans però, ja portava un any treballant al club.—D’una banda, la meva feina consisteix a facilitar el dia a dia dels jugadors i del cos tècnic. Faig costat als jugadors des que arriben a l’aeroport fins que marxen perquè acaba la seva etapa al club. De l’altra, durant els partits porto les estadístiques i comento amb els tècnics problemes de jugadors, com ara les faltes comeses, o els temps morts que li queden al Berni. He d’intentar donar la informació justa. És important trobar l’equilibri i no atabalar als jugadors i entrenadors.—Molt bé. Crec que arribarem en bona forma al moment més important. L’equip entrena bé i estan mentalment preparats per lluitar per l’ascens.—Són moltes les claus. Primer, els jugadors han fet un pas endavant, cadascú compleix amb el seu rol, el seu nivell d’implicació és màxim. L’afició també juga el seu paper donant suport l’equip durant tota la temporada. I com no, el Berni, que sempre aconsegueix treure el màxim rendiment dels seus jugadors. Després hi ha altres factors que tots junts són importants: estabilitat a nivell de club, implicació de tota la base, i s’ha de reconèixer que una mica de sort en alguns moments concrets.—És un privilegi estar dins quan les coses van bé. La rutina és més agradable, veus bones cares als entrenaments, per exemple. Quan perds sempre és més dur.—Vaig estar al play-off d’ascens a LEB Or de la temporada 2015-16. Recordo el Serrallo ple quan vam guanyar contra pronòstic a l’Alacant. Després ens va faltar una mica de sort per guanyar a l’Araberri. És una experiència molt bonica jugar per un ascens.—Arribar bé en el millor moment de l’any és clau. Nosaltres estem molt a prop del nostre millor moment. Mai se sap si es guanyarà però donarem molta guerra.—L’ambient al vestuari és molt bo. Hi ha moltes ganes que arribi el partit. Crec que la ciutat es comença a engrescar amb el bàsquet i això ens motiva molt. Aquest dissabte necessitem el Serrallo de les grans ocasions, animo tothom a què vingui a animar.—Fa 40 anys que som el referent del bàsquet a la província. Això té molt de mèrit, amb errades i encerts però sempre liderant el projecte de bàsquet a la ciutat.—Crec que el millor moment va ser jugar el play-off d’ascens a ACB. Jugant contra jugadors que ara són de primer nivell d’Europa.—S’ha de ser ambiciós, estarem a l’ACB.