El Nàstic, a trencar la maledicció posterior a les victòries: mai guanya

Després de sumar els tres punts en un duel, els tarragonins mai han estat capaços de tornar a vèncer i ho intentaran a Almeria

Actualitzada 09/04/2019 a les 19:39

Després de guanyar, tornar fer-ho. Aquesta és la meta que s’ha marcat un Gimnàstic de Tarragona que mai, en el que va de temporada, ha aconseguit sumar tres punts durant dues setmanes de forma consecutiva.El temps s’acaba i el campionat de Lliga de Segona Divisió A està arribant al seu final. Són set punts els que hi ha entre Nàstic i Lugo, conjunt que marca la permanència i ara és el moment, pels tarragonins, de demostrar que volen continuar a la categoria de plata del futbol espanyol. Si per fer-ho s’ha de trencar el malefici que mai ha sumat dos triomfs seguits, els jugadors ho hauran d’assumir.No hauria de ser gens estrany guanyar dos duels de forma consecutiva, però els nefastos números del Nàstic deixen veure que aquesta temporada encara no ho han pogut aconseguir. Ni en les deu jornades que va durar José Antonio Gordillo a la banqueta ni en els 22 duels que ha disputat fins ara Enrique Martín. El que per a molts equips sembla un fet normal, poc excepcional, per al Nàstic representa, a dia d’avui, tota una odissea. Els d’Enrique Martín buscaran trencar aquesta estadística contra un Almería al qual han de derrotar aquest dissabte (sis de la tarda, Estadi de los Juegos Mediterráneos) si volen continuar vius.Sis jornades va trigar el Nàstic a sumar la primera victòria de la temporada. Va ser a casa, contra l’Osasuna, i per la mínima (1-0). En el següent duel, a Reus, tot i que els tarragonins manaven en el marcador gràcies al gol de Raúl Albentosa, van acabar empatant (1-1). Gordillo era l’entrenador que va aconseguir el quatre de sis.Amb Enrique Martín a la banqueta, un triomf sempre ha anat seguit d’una derrota. A l’onzena jornada, en l’estrena del tècnic navarrès a la banqueta, el Nàstic va aconseguir derrotar a l’Oviedo (2-1) però, la setmana següent, el conjunt grana va perdre a Albacete (2-0) en el que va ser, segurament, el pitjor partit del Nàstic de tota la temporada.Fins a la divuitena jornada no va tocar veure al Nàstic guanyar novament. Va ser a Almendralejo, contra l’Extremadura (0-1). Una setmana després, els de Martín van visitar el Mallorca i el resultat va ser de derrota (2-0).El primer partit de l’any 2019, el Nàstic va ser capaç de derrotar al Córdoba, també per la mínima (1-0) i, com mana l’estadística grana, després va venir derrota, a Elx, i també 1-0. Després de vèncer a l’Albacete en la 29a jornada, el Nàstic va tornar de buit d’Oviedo (2-0). Diumenge, l’equip va derrotar al Numancia i vol fer el dos de dos per primera vegada.