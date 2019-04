Alguns jugadors del Nàstic no van escollir el calçat més adequat

Actualitzada 08/04/2019 a les 19:00

El Nàstic va derrotar aquest diumenge, merescudament, al Numancia, un triomf que obre als tarragonins més possibilitats de permanència.4.118 aficionats, segons dades del club, van assistir al camp i uns quants més van veure el duel per televisió i, molts d’aquests dos grups, van poder apreciar com alguns futbolistes del Nàstic relliscaven una vegada i una altra.Segurament, no van escollir les botes més adequades per a l'enfrontament. Tot i això, els tres punts es van quedar a casa.