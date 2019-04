La Copa del Rei es jugarà a partit únic fins a arribar a les semifinals

El duel sempre es jugarà al camp del club de menor categoria

Actualitzada 09/04/2019 a les 17:55

La Copa del Rei serà a partit únic fins a les semifinals. Així ho va anunciar la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durant la Junta Directiva celebrada aquest dimarts a la Ciutat del Futbol.El president de l’ens, Luis Rubiales, va comunicar que la competició estarà integrada des de la primera ronda eliminatòria per equips de regional, Tercera Divisió, Segona Divisió B, Segona Divisió A i Primera Divisió.Els escenaris dels enfrontaments hauran de reunir uns requisits mínims per a poder albergar els duels de la competició. Aquesta iniciativa s’haurà d’aprovar el pròxim 29 d’abril a l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà a la seu de la Federació.El Nàstic serà un dels equips afectats per a aquesta mesura i, en el cas de creuar-se contra un equip de Primera, l’eliminatòria es decidirà al Nou Estadi.