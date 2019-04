L'FCF aposta pel futbol territorial amb la campanya 'Tots som un equip'

Un total de 752 persones assisteixen a la presentació del projecte, que destinarà més d’un milió d’euros per temporada al futbol i al futbol sala

La Federació Catalana de Futbol ha presentat aquest dilluns a la seu de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) la nova campanya Tots som un equip, l’objectiu de la qual és impulsar i promocionar el futbol i futbol sala amateur català a partir de la temporada 2019-2020, amb una inversió d’1.150.000 euros en el primer curs i continuïtat en el temps.Un total de 752 persones vinculades d’alguna manera al futbol català van assistir a la gala, que va donar el tret de sortida a la iniciativa, dirigida a un total de 936 clubs de les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana en futbol, i de les categories de la Divisió d’Honor Catalana, i la Primera, Segona i Tercera Catalana de l’LCFS en futbol sala.Amb una posada en escena espectacular, simulant un estadi amb les grades plenes, un ampli terreny de joc i una pantalla gegant animada, l’FCF va presentar el logotip de la campanya Tots som un equip, il·lustrat a través del xoc de mans entre dos futbolistes rivals, amb el futbol com a nexe d’unió entre jugadors i equips rivals. Alhora, l’acte va comptar amb la participació de presidents, jugadors, entrenadors i periodistes del futbol català, entre d’altres. A la vegada, s’ha produït la projecció del nou espot promocional de la campanya, i tampoc ha faltat la tradicional rifa de la mitja part.En el torn dels parlaments, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va destacar que «des del primer dia de mandat vam començar a treballar en crear una campanya potent que ajudés a fer créixer el futbol amateur català, que per nosaltres té una importància cabdal. Així doncs, farem tot el possible perquè aquest segment del futbol català evolucioni favorablement durant les poperes temporades. Estic convençut que serà un èxit rotund, com ha passat amb #Orgullosa».A continuació, el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, va manifestar que «la Federació Catalana de Futbol és un referent en l’impuls de campanyes per millorar el futbol català. Com #Orgullosa, segur que aquesta nova iniciativa serà molt productiva. És important promocionar i fomentar el futbol amateur, que té un pes molt rellevant en la societat catalana. De fet, el futbol és l’esport més practicat a Catalunya i amb iniciatives com aquesta encara serà més poderós».Per la seva banda, el mànager del programa HatTrick UEFA, Denis Bastari, va reconèixer que «sense el futbol base i amateur, el futbol professional no podria existir de cap manera. Per aquest motiu, considero que aquest projecte que impulsa l’FCF és realment interessant i enriquidor. Tot el que sigui sumar esforços per potenciar la salut del futbol em sembla extraordinari. Com no podia ser d’una altra manera, donem el nostre suport a l’FCF de cara al llançament d’aquesta campanya».La campanya Tots som un equip, que neix com a continuació de la resta de campanyes engegades per l’FCF, en especial Joc net i Respecte, tindrà com a eixos principals afavorir el pas de juvenil a amateur i la reducció del nombre d’amonestacions per partit, entre d’altres. En aquest sentit, s’establiran diverses bonificacions econòmiques, pel que respecta a la quota d’inscripció, la mutualitat, el rebut arbitral, el quilometratge o ajut en material esportiu, i es crearà un premi remunerat per als dos equips amb menys targetes de cada grup.El projecte també incidirà, entre d’altres aspectes, en la creació de conjunts de base, el foment de la pràctica esportiva saludable i el compliment normatiu per part de tots els clubs, amb la corresponent visibilitat del futbol i el futbol sala amateur en els diferents mitjans de comunicació i de la mateixa campanya amb la pancarta de salutació inicial en els partits que es disputin en tots els camps, pistes i pavellons poliesportius.L’acte, a la vegada, va guardar diverses sorpreses, com la presentació dels nous models de pilota oficial del futbol i el futbol sala amateur per a la pròxima temporada, la Futcat i la Futsal. Totes dues lluiran el patrocini de la marca institucional EsportCat, i la principal, de futbol onze, tindrà els colors de la senyera, amb quatre barres vermelles a sobre de fons groc i un disseny innovador i atractiu, coincidint amb l’arrencada de la campanya per a potenciar el futbol territorial català.A la presentació hi va assistir el president de l’FCF, Joan Soteras, acompanyat pels membres de la seva Junta Directiva; el Secretari General de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras; el futbolista del Girona FC, Aday Benítez; el mànager del programa HatTrick UEFA, Denis Bastari; la responsable de formació del departament d’Integritat de la RFEF i coordinadora de l’Eurocopa 2020, Carmen Valverde; la diputada del Parlament de Catalunya, Anna Caula; i la diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos; entre altres personalitats.