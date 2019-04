El CE Unió Astorga vol potenciar el futbol femení

El club va organitzar una jornada de portes obertes ahir per a donar a conèixer el seu projecte

Actualitzada 08/04/2019 a les 21:44

L’any 2019 ha suposat un any de canvi per al Club Esportiu Unió Astorga que al gener va canviar la Junta i la direcció esportiva. Entre els objectius d’aquest nou equip de treballar hi ha la d’establir un equip de futbol base femení, ja que actualment només el CF Reus Deportiu compta amb un conjunt d’aquestes característiques. L’Astorga tenia un equip sènior femení però ara, des de la coordinació treballen per a tenir un futbol base femení. «Un dels nostres objectius és potenciar el futbol femení, i, a la vegada, fomentar-lo», explica un dels coordinadors del club, Joaquín Izquierdo.Per aconseguir-ho van organitzar, ahir, una jornada de portes obertes a les instal·lacions del club, situades al camp de futbol del Districte V de Reus. En aquest entrenament hi van assistir una vintena de noies d’entre 6 i 16 anys que tenen ganes de jugar en un equip de futbol femení, ja que en aquestes categories encara poden competir en equips masculins. El projecte està encapçalat pels dos coordinadors de l’entitat, Joaquín Izquierdo i Raul Cosials, precisament, Izquierdo comenta que «la jornada ha servit per donar-nos a conèixer, que les noies vegin que hi pot haver un altre equip de futbol base femení a la ciutat i que facin córrer la veu».Des del club tenen pensat fer una altra jornada de portes obertes d’aquí a un mes, per a donar continuïtat al projecte i veure si s’animen més noies. Serà a partir d’aquí quan l’Astorga podrà veure si pot muntar algun equip i de quina categoria serà, ja que no tanquen la porta a cap equip que pugui formar part del futbol base però són conscients que «com més petit sigui l’equip seria més beneficiós pel club perquè t’assegures la continuïtat de les noies en categories superiors». Malgrat que encara no tenen assegurat un nombre de jugadores per a la temporada vinent, perquè encara és aviat, es mostren convençuts que, com a mínim, podran muntar un equip per a començar el seu camí en el futbol femení.