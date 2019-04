El Nàstic treu or dels primers deu minuts dels partits que juga

La franja en la qual més goleja el conjunt tarragoní és la que va fins el minut deu d’enfrontament i, després, els descomptes

Actualitzada 08/04/2019 a les 20:48

Els finals bojos

El Gimnàstic de Tarragona s’ha acostumat a marcar en els inicis dels partits. Són vint gols els que Laliga comptabilitza que ha anotat el conjunt tarragoní aquesta temporada. Un d’ells no l’ha marcat ningú, ja que correspon a l’1-0 contra el Reus en el partit que mai es va arribar a disputar a causa de l’eliminació dels de la capital del Baix Camp.D’aquestes dinou dianes, fins a quatre s’han marcat abans del minut 10 de partit, amb què aquesta és la franja on més freqüència s’han vist gols en Lliga del Nàstic en el que va de temporada. No són gaires gols, tan sols quatre, però és que el Nàstic, dels 21 equips que actualment competeixen a la categoria de plata del futbol espanyol, és al que més li costa veure la porteria contrària.El segon equip que menys anota és el Tenerife, amb 30 dianes i el segueixen l’Alcorcón i el Lugo amb 31, amb què la diferència entre els tarragonins i els seus més immediats perseguidors en aquest rànquing és molt gran. Ara bé, marcar al principi no sempre significa pel Nàstic acabar sumant el triomf. De fet, en l’única ocasió en la qual el Nàstic ha marcat abans dels deu minuts i ha sortit victoriós va ser aquest diumenge, contra el Numancia, ja que en la resta d’enfrontaments els tres punts mai s’han quedat a casa.En la jornada inaugural del campionat, Fali va avançar als tarragonins als nou minuts de joc contra el Tenerife. Els canaris, però, van acabar empatant a un gol. En la tretzena jornada, novament Fali va avançar al Nàstic. Va ser quan s’havien disputat quatre minuts del partit. El resultat va ser d’1-3 a favor del Zaragoza. Desastre absolut. Hi ha un quart cas en el qual el Nàstic ha marcat molt aviat. Imanol García va fer-li l’1-0 al Cádiz als dos minuts de joc en la quinzena jornada, però el duel va finalitzar amb empat a dues dianes i nova decepció per a l’equip d’Enrique Martín. Si els primers deu minuts són el tram on més s’anima el Nàstic a marcar, n’hi ha un altre, també del mateix període de temps, on el Nàstic encara no ha vist porteria en el que va de campanya. Es tracta del minut 41 al 50 o, el que seria el mateix, les acaballes del primer acte i a l’inici dels segons temps.Hi ha un altre moment dels partits en els quals el Nàstic també s’ha acostumat a veure porteria. Proporcionalment, haurien d’estar per davant dels minuts inicials però, numèricament, s’ha anotat una diana menys en aquest tram. Es tracta dels descomptes de la segona meitat, aquells moments en els quals sempre, o gairebé sempre, hi ha algun dels dos conjunts que se’n va cap a l’atac i busca el seu premi en forma de gol. Com que el Nàstic ha estat gairebé sempre per darrere en el marcador en els partits d’aquesta temporada, és habitual que sigui un dels conjunts que s’aboqui a l’atac en els minuts finals.En la jornada 11, Raúl Albentosa va marcar in extremis una diana que va significar la victòria contra l’Oviedo (2-1). En la jornada número 29, el gol de penal marcat per Berat Sadik en el minut 94 va significar l’1-0 i un nou triomf sobre la botzina. El gol de Kanté el passat diumenge contra el Numancia, marcat en el 93’, servia per a tranquil·litzar un partit que s’havia tornat completament boig amb un Numancia bolcat a l’atac i un Nàstic que intentava defensar-se com podia dels atacs rivals. En la resta de trams, el Nàstic ha marcat entre un i dos gols aquesta campanya 2018-19.