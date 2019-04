El CBT necessita un Serrallo ple a vessar dissabte per a assegurar-se el primer lloc

Els tarragonins van aconseguir diumenge el pas pel ‘play-off’ català d’ascens però, si derroten a l’Olivar, acabaran líders absoluts del seu grup

Actualitzada 08/04/2019 a les 18:49

El futur més immediat

El Club Bàsquet Tarragona va fer aquest diumenge un petit pas en el seu camí cap a l’ascens de categoria. El primer equip blau va derrotar al Club Bàsquet Quart Germans Cruz (61-62), triomf que li va assegurar la segona plaça del grup C-A de la Lliga LEB. Ara, però, encara li queda el més difícil i, per a poder arribar al següent nivell, els tarragonins necessiten els seus aficionats.El CBT ha fet una crida als seus perquè omplin el màxim possible el pavelló del Serrallo aquest dissabte, ja que un triomf atorgaria als de Berni Álvarez la primera posició de la taula classificatòria o, el que és el mateix, el fet de disputar el primer encreuament de les eliminatòries d’ascens contra el segon del grup C-B de Lliga EBA.La situació classificatòria del CBT, ara mateix, és la següent: els tarragonins són líders, amb vint victòries i quatre derrotes. El Club Bàsquet Igualada és segon amb divuit triomfs i sis derrotes, idèntiques xifres que un CB Quart que, tercer, també aspira a classificar-se pels play-off. Com que amb un triomf, els cebetistes continuarien a dues victòries del segon i tan sols restaria un duel per disputar, la primera posició estaria assegurada.Totes aquestes circumstàncies motiven que des del club s’hagin posat en marxa diverses iniciatives perquè el Serrallo esdevingui una olla bullint. El club s’ha posat i es posarà en marxa amb diferents entitats de la ciutat de Tarragona per tal de facilitar-los entrades amb l’objectiu que no hi hagi cap seient buit.A partir de les set de la tarda, els de Berni Álvarez rebran la visita de l’Anagan Olivar, un equip que ja no s’hi juga absolutament res, ja que, amb quinze triomfs, la segona plaça és a tres partits. El CBT vol convertir aquest enfrontament en tota una festa en clau tarragonina en el que podria ser el darrer partit al pavelló del Serrallo, encara que aquesta situació dependrà de diverses circumstàncies.Els dos classificats de cadascun dels dos grups catalans de Lliga EBA s’enfrontaran entre ells en un primer play-off d’ascens. El primer del grup A s’enfrontarà al segon del grup B i el segon del grup A mesurarà forces contra el líder del B. D’aquests quatre conjunts, tres passaran a la fase final. O sigui, que els vencedors de la primera eliminatòria ho faran de forma directa, mentre que els altres dos tornaran a jugar entre ells, per a decidir aquest tercer equip. Aquesta fase inicial es disputarà en territori neutral.El que acabi primer en aquesta fase tindrà dret a demanar que la final es disputi a la seva pista. Per tant, tan sols si el CBT és el millor d’aquests quatre, hi podrà optar.El CBT vol ascendir a LEB novament en una temporada molt especial, ja que podria ser l’última amb Berni Álvarez a la banqueta. El tècnic abandonaria el seu lloc sempre que fos regidor d’Esports de Tarragona amb el PSC. Berni és el número 5 de la llista que encapçala Josep Fèlix Ballesteros.