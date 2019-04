Salou acollirà el millor futbol platja del món

El classificatori tindrà lloc del 2 al 13 de maig

Actualitzada 08/04/2019 a les 16:59

El Comitè Nacional de Futbol Platja va decidir ahir a la seu de la Real Federacíon Española de Fútbol (RFEF) que Salou serà la seu del torneig classificatori per als Jocs Mundials de Futbol Platja.En aquesta competició, que es desenvoluparà entre el 2 de maig i el 13 del mateix mes, hi participaran les seleccions absolutes masculina i femenina amb l’objectiu d’obtenir el pas per a la final del torneig, que es desenvoluparà a San Diego (Estats Units) durant el mes d’octubre.Durant la cita, a la seu de la RFEF, es van decidir els calendaris i les seus de totes les competicions nacionals i internacionals de cara als pròxims mesos i Salou hi apareix en majúscules després de ser escollit per a acollir aquest campionat que comptarà amb els millors jugadors del planeta de futbol platja.