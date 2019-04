Uche al rescat del Nàstic contra el Numancia

El davanter i Miguel Palanca apunten a ser les grans novetats dels tarragonins aquesta tarda en una nova «final»

Actualitzada 07/04/2019 a les 11:47

Novetats a l'onze

El Gimnàstic de Tarragona afronta una nova final, aquest diumenge a la tarda, contra el Numancia (18 hores).Guanyar significaria mantenir un molt prim fil d'esperança de cara a les opcions d'una permanència que necessiten un miracle per a convertir-se en una realitat.Ara mateix, el Nàstic dista a nou punts de la permanència que marca un Extremadura que en suma 33 i que ahir va derrotar a l'Almería (1-0).El Lugo, amb els mateixos 33 punts, ha de rebre avui al líder Osasuna i, de guanyar, situaria la permanència en 36, amb què el triomf encara és més obligat per al Nàstic.Per a poder assolir el triomf, Enrique Martín introduirà diverses novetats en un onze que serà més ofensiu que en les darreres setmanes.A la porteria, tret de canvi de darrera hora, hi continuarà sent Bernabé. En defensa, tornarà Noguera, que formarà eix amb Fali i Mikel Villanueva. Pipa i Abrahám Minero es mantindran a les bandes.En el centre del camp, unes molèsties impediran a Viti ser de la partida. Thioune i Imanol García es mantindran inamovibles i Miguel Palanca, ja recuperat del seu procés febril, els acompanyarà per fer de mitja punta.A dalt, la gran novetat podria ser la inclusió d'Uche, al costat de Luis Suárez, amb què Kanté, novament, seria un dels set integrants de la banqueta.Són baixa per lesió per al duel Iván López, Sebas Coris, Ramiro Guerra i Javi Márquez.