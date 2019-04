Uche al rescat (2-0)

Una diana del davanter nigerià i una altra de Kanté a les acaballes de l’enfrontament donen vida a un Nàstic que no es dona per vençut

Fali, lesionat

Uche al rescat. El nigerià torna per a quedar-s’hi i li dona el triomf a un Nàstic que encara veu una petita escletxa de llum al final del camí. La permanència, que marca el Lugo, queda a set punts, amb 27 per disputar-se i els gallecs tanquen la temporada a Tarragona. Més emoció, impossible.El punta del Nàstic que sempre apareix quan acaben les temporades va tornar a fer acte de presència en el seu retorn a l’onze. No era titular Uche des del partit, precisament, a Sòria. Quatre minuts va trigar a obrir la llauna per posar un 1-0 que tan sols es va moure quan Kanté, en el 93’, va sentenciar. El penal fallat per David Rodríguez també va ajudar a sumar un triomf que deixa el Nàstic viu.Tres novetats són les que va incloure Enrique Martín al seu onze, una per línia exceptuant una porteria on hi continua sent un fix Bernabé Barragán. En la rereguarda, Noguera tornava per deixar fora de la convocatòria Mohammed Djetei. En el centre del camp, Martín provava una variant. En comptes d’un pivot nat com Viti, Palanca jugava, i ho feia per davant d’Imanol i de Thioune. A dalt, la gran novetat, un Uche que compartiria davantera amb Luis Suárez i que acabaria sent molt protagonista.Les consignes de l’entrenador del Nàstic eren clares: pressionar i esperar que els visitants deixessin un forat per a poder entrar-hi. La pressió a la que van sotmetre els atacants del Nàstic a la defensa rival va ser de les millors que es recorda en els darrers partits. Els jugadors del Nàstic sabien en tot moment quan havien d’enfilar a un rival i quan havien d’esperar per a dosificar les seves forces. Era una qüestió d’interpretació del duel en funció del rival.Però, per a interpretar, el millor que ho va saber fer va ser Uche, que va trencar la banca ben aviat, quan alguns espectadors encara no s’havien assegut a la seva localitat. El punta, amb moltes ganes de futbol va demostrar el seu saber estar a l’àrea rival. Va veure com Thioune s’elevava al cel per pentinar una pilota que va deixar descol·locat a tothom. A tothom, menys a ell que, en una acció de murri, va recollir l’esfèrica i va disparar, afusellant Juan Carlos Sánchez.Quin pes de sobre que es va treure un Nàstic que sabia que l’Extremadura havia guanyat dissabte i que el Lugo acabava d’empatar amb l’Osasuna. Amb més tranquil·litat, l’equip grana es va venir amunt. Uche, dos minuts després del gol, va gaudir d’una bona ocasió en la qual el meta visitant se li va anticipar.Basant-se en l’esmentada pressió a dalt, el Nàstic tenia controlat el duel, però a aquest equip li passa absolutament de tot. Per a mostra, el penal assenyalat en contra, als disset minuts de joc. Massa innocent Mikel Villanueva, gairebé llençant-se al damunt d’Higinio, va veure com als seus li assenyalaven els onze metres. David Rodríguez, amb tota la confiança del món, va assumir la responsabilitat i, per sort pels locals, la va llençar a l’esquerra de Bernabé. Tornava a respirar tranquil un Nàstic que, a la seva, va buscar el segon, el que havia de permetre respirar més i millor.Sort en van tenir els tarragonins de la mala punteria d’Higinio, que va fallar dues ocasions clares. En el 32’, Fran Villalba va dibuixar una passada màgica que el punta no va poder connectar amb contundència. Estava sol el davanter sorià, igual que en l’acció que va tenir lloc tres minuts abans del final, quan va recollir una pilota a l’interior de l’àrea i va disparar alt.Res es va veure a la segona meitat fins que Luis Suárez, als 60 minuts de joc, va disparar des de fora de l’àrea. L’esfèrica va marxar llepant el pal dret. En l’acció següent, Fali va veure la cartolina groga i, a més, es va lesionar. El valencià va demanar el canvi i Salva Ferrer el va substituir. Instants després, entrava Cotán per a oxigenar una mica l’equip, en substitució d’un Palanca que va quallar un bon duel. No jugava des del Cerro del Espino el tarragoní i ho va notar.El partit va entrar en una fase molt perillosa en els darrers minuts. El Numancia es va bolcar completament a l’atac i el Nàstic, com manava l’enfrontament, buscava matar el duel mitjançant contraatacs. En el 91’ Suárez es va quedar completament sol, i va llençar la pilota a les mans del meta. Segons després, el mateix i, a la tercera, un tret del colombià va deixar la pilota morta a la petita on Kanté, recentment ingressat en el terreny de joc, va marcar el segon, que dona ales al Nàstic.Nàstic. Bernabé Barragán, Pipa, Fali (Salva Ferrer, 62’), Noguera, Mikel Villanueva, Abrahám Minero, Thioune, Imanol García, Miguel Palanca (Cotán, 64’), Luis Suárez i Ike Uche (José Kanté, 78).Numancia. Juan Carlos, Markel (Borja Viguera, 76’), Pichu Atienza, Carlos Gutiérrez (Yeboah, 55’), Marc Mateu, Diamanka, Escassi, Gus Ledes (Dani Nieto, 87’), Higinio, David Rodríguez i Fran Villalba.Gols. 1-0, Ike Uche (4’); 2-0, Kanté (93’).Àrbitre. Iñaki Vicandi Garrido (basc). Va mostrar la targeta groga als locals Thioune, Abrahám Minero, Miguel Palanca, Fali i Ike Uche; i al visitant Pichu Atienza.Incidències. El Nou Estadi va acollir 4.118 espectadors.