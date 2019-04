Pocs, però ben avinguts

Els 4.118 espectadors que es van acostar al camp van gaudir d’un bon espectacle i van començar a creure en el miracle

Actualitzada 07/04/2019 a les 22:15

Van ser pocs els que es van acostar al Nou Estadi, però van marxar a casa satisfets. Un total de 4.118 persones són les que van assistir al camp en el retrobament del Gimnàstic de Tarragona amb la victòria. Una de les entrades més pobres en el que va de campanya, però no s’esperava res millor, tenint en compte l’esperpent de partit realitzat pels tarragonins a La Romareda. Ara bé, el futbol va tornar a deixar clar que tot el que puja pot baixar o que tot el que baixa, pot sortir a la superfície.Amb crits de Sí se puede van acomiadar els aficionats a uns jugadors que no van deixar de córrer des del principi i que, a més, van trobar el seu premi amb el triomf contra un Numancia que, en moltes fases del partit, semblava atemorit. Segurament, no va ser dels dies en els quals l’afició més va animar. De fet, l’inesperat fred que va fer acte de presència al camp no ajudava.Però el que els futbolistes han deixat clar és que necessiten una altra oportunitat, l’última per part dels aficionats, de demostrar-los que, amb un Nou Estadi ple a vessar, poden aconseguir coses molt grans. Ara, toca jugar a l’Estadi de los Juegos Mediterráneos i, un bon resultat a Almeria, significaria, segurament, un camp ple a vessar contra l’Sporting. L’equip té l’última paraula.