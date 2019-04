Martín: «El meu equip és com un enciam on hi faltaven el vinagre, la sal i l'oli»

L’entrenador del Nàstic assegura que ningú descobreix a Uche amb el partit que ha fet

Actualitzada 07/04/2019 a les 21:43

Enrique Martín mai ha deixat de creure en la permanència del seu Nàstic. Ho va deixar clar l’entrenador a la sala de premsa després de la victòria contra el Numancia: «Naturalment que es pot. Sempre he cregut que es podia, hi continuo creient i hi creuré fins el final. Avui hem encertat nosaltres i el rival no ho ha fet. D’aquí al final s’ha de veure un equip agressiu, amb coratge i que ho deixi tot al camp». A més, va afegir, en una de les seves cèlebres frases que «per si no ho sabíeu, Woody Allen deia que el 90% de l’èxit estava en la insistència».L’entrenador navarrès va resumir el duel de la següent manerra: «El primer temps ha estat molt igualat. L’acció d’Uche ha desequilibrat i ells han pogut marcar en el penal. El més just al descans hauria estat un empat. Al final, hem fet el segon passat el temps, a la segona».A més, Enrique Martín va voler explicar què li succeïa al Nàstic fins ara. Va dir, en aquest sentit, que «el meu equip és com aquest enciam tendre. Hi faltaven el vinagre, la sal i l’oli. Això és el que volem, que aquesta amanida estigui bona». No li van faltar elogis cap a Uche, ja que «el que està clar és que Uche n’ha tingut una i l’ha clavada. Uche és Uche i ningú li ha regalat res». «Si el Senyor és just, al final ens donarà els dos, tres o quatre partits idonis», va continuar l’entrenador, que, sobre Miguel Palanca, va apuntar que «la intenció era la d’haver-lo posat a Saragossa. Ha fet un treball interessant mentre ha tingut gasolina».«A Fabián no l’he vist en tota la setmana, i he somiat dissabte amb posar-lo, i l’he posat», va confessar. Finalment, de la lesió de Fali va dir que «crec que té algun tema muscular, algun petit trencament».