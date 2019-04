Judith Corachán i Pieter Heemeryck guanyadors del Challenge Salou 2019

Ha consolidat el seu prestigi internacional amb un espectacular planter de triatletes de 40 països

Actualitzada 07/04/2019 a les 18:17

The Festival: activitats tot el cap de setmana

Consolidació internacional

Judith Corachán s’ha convertit en un dels noms propis del Challenge Salou 2019. La triatleta catalana s’ha coronat vencedora de la categoria HALF femenina amb un temps de 04:16:58 i ha repetit així victòria després del seu primer lloc al Challenge Salou 2018. La triatleta alemanya Daniela Bleymehl (04:18:38) i la britànica Emma Pallent (04:20:04) han acompanyat a Corachán al podi en el segon i tercer lloc, respectivament.En categoria masculina el guanyador ha estat el belga Pieter Heemeryck amb un temps de 03:46:40. Dos minuts més tard ha entrat a meta Pablo Dapena (03:48:02) que ha repetit el segon lloc que també va aconseguir a Salou l’any passat. El podi masculí l’ha completat el jove britànic Thomas Davis amb una marca de 03:49:19.Pel que fa a la categoria SHORT, la victòria ha masculina ha estat per Adrián Muñoz (02:45:58), seguit per Martin Iraizoz (02:50:32) i Adrián Ivars (02:54:11). La triatleta francesa Marjolaine Pierre s’ha emportat la victòria en categoria SHORT femenina. La segona i tercera posició han estat per les espanyoles Isabel Gómez (03:14:17) i Ana Martinez (03:28:13), respectivament.Més enllà del triatló de mitja distància, el Challenge Salou ha organitzat durant tot el cap de setmana “The Festival”, una oferta d'activitats en què les famílies han pogut viure una experiència única i gaudir d'aquest meravellós esport a Salou.Mentre que divendres es va organitzar un Meet & Greet amb els millors triatletes de la prova, dissabte va ser el torn del Breakfast Run, la Junior Challenge, la Pasta Party i la Challenge Women, a més del briefing oficial.Després de tancar inscripcions el passat 22 de febrer amb un total de 1050 participants, el Challenge Salou 2019 ha consolidat el seu prestigi internacional amb un espectacular planter de triatletes de 40 països, 78 dels quals professionals, que ha convertit l’edició de 2019 en una de les millors celebrades fins al moment.