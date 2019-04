El CN Reus Ploms s'emporta el derbi tarragoní de waterpolo

Es va imposar al CN Tàrraco per un ajustat 12-11

El CN Reus Ploms es va imposar en el derbi tarragoní de waterpolo en superar a la seva piscina al CN Tàrraco per un ajustat 12-11 en Lliga Catalana.El CN Tàrraco va sortir sense conplexes i als vint segons de joc ja s'havia avançat en el marcador. Els plomistes van empatar però els visitants van materialitzar el domini en el joc del primer quart en dos gols que els donaven avantatge al final del primer quart (2-3), un avantatge que no van perdre, i fins i tot van ampliar a quatre gols, en algunes fases del partit.El Reus Ploms, que comptava amb la baixa important del boia titular, en cap moment va baixar els braços i en els set darrers minuts de partit, amb quatre gols per sota en el marcador, va protagonitzar una gran remuntada, d'equip guanyador, per emportar-se el derbi més emocionant dels darrers anys amb un gran parcial de 5-0 que va deixar al Tàrraco sense premi després d'uns tres primers quarts de partit correctes pero part dels visitants.El Tàrraco no va saber jugar els darrers minuts de partit amb un marcador favorable i va caure derrotat per enèsima vegada a la piscina del Reus Ploms.FITXA TÈCNICACN REUS PLOMS (12): Martín, I. Álvarez (1), J.C. Neira (4), Vives, Aquerreta (2), Andrino (1), Zamora, Bellido (4), Hierro, Recio i Paredes.Entrenador: Òscar Baella.CN TÀRRACO (11): A. Román, Sánchez (2), Morató, Montón (2), Saiz (1), O. Román, Cirera, Rabie (2), García (1), Pérez (2), Romero i Sumoy (1).Entrenador: Jordi Figueras.ÀRBITRES: Perelló i Rabadán.PARCIALS: 2-3, 3-4, 2-3 i 5-1.