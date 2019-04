La gimnàstica artística té una cita aquest cap de setmana a PortAventura

Més de sis-centes nenes, vingudes de clubs i escoles de tot Catalunya, competiran el 6 i 7 d’abril en el IV Trofeu Gimnàstica Artística Wolf

Actualitzada 05/04/2019 a les 09:59

Aquest pròxim cap de setmana se celebrarà a PortAventura el IV Trofeu Gimnàstica Artística Wolf, un campionat que portarà al Centre de convencions del parc més de sis-centes atletes d’entre cinc i vint anys. El campionat l’organitza el Club Wolf de Terrassa, i aquesta és la quarta edició del certamen.«És un esdeveniment que vam començar a organitzar fa quatre anys amb la finalitat de donar l’oportunitat de competir a les nenes i joves que tenen un nivell més senzill i no arriben a fer tantes dificultats. Precisament per aquest motiu, potser no tindran l’oportunitat de participar en campionats d’Espanya o internacionals, però volem que puguin viure l’experiència», explica Amanda Herrerias, organitzadora del campionat juntament amb Eva Rueda.Es tracta d’una competició de caire estatal, però en quedar sobrepassada per les inscripcions, només hi competiran gimnastes de Catalunya i les Balears, que passaran tot el cap de setmana a PortAventura acompanyades de les seves famílies.Fins l’any passat el Club Wolf havia celebrat el campionat a Blanes, però aquest any va ser impossible comptar amb les instal·lacions esportives de la ciutat, i van optar per a PortAventura. «Sempre hem volgut fer un campionat que sigui una mica diferent, en què, a més de competir, les nenes i les seves famílies puguin viure una experiència bonica, i vam pensar que fer-lo en un parc d’atraccions seria una cosa nova», apunta l’Amanda. A més, el cap de setmana s’ha tematitzat al voltant de l’estètica hawaiana, i fins i tot les medalles que s’entregaran a les guanyadores tindran aquestes referències.Les proves se celebraran dissabte i diumenge, des de les nou del matí fins a les quatre de la tarda aproximadament, i són obertes al públic. Les gimnastes actuaran al Centre de convencions, en una sala que, explica l’Amanda, és diferent del que se solen trobar en competicions més tradicionals. Als Estats Units, detalla, sí que és més habitual competir en llocs com centres de convencions o hotels.El Trofeu Gimnàstica Artística Wolf portarà a PortAventura gimnastes de vint-i-quatre clubs i escoles, entre els quals no n’hi ha cap de la demarcació de Tarragona perquè, explica Herrerias, aquí no hi ha pràctica d’aquesta disciplina esportiva.De cara a pròximes edicions des del Club Wolf valoraran l’opció de convertir el campionat en estatal. Això no obstant, apunten, «les nenes se senten com estrelles, és com si estiguessin competint al Campionat d’Espanya, i cada any esperen que arribin aquestes dates per participar i passar un cap de setmana amb les seves companyes d’equip».