La cullera de fusta de Joan Petit arriba a Reus per iniciar el seu torneig

Enguany se celebra la 19a edició d’aquesta iniciativa que recapta diners per a la investigació del càncer infantil a través d’una competició d’hoquei

Actualitzada 04/04/2019 a les 22:03

La cullera de fusta de Joan Petit va arribar ahir al migdia a Reus, procedent d’Andorra, un acte a través del qual se simbolitza el relleu entre la darrera seu, Andorra, i la pròxima del Torneig Joan Petit Nens amb Càncer que, per primera vegada, repetirà seu en una ciutat, Reus, que ja va acollir la tercera edició d’aquesta activitat, l’any 2003.El Torneig Joan Petit Nens amb Càncer arriba enguany a la 19a edició i se celebrarà el pròxim 1 de juny a les instal·lacions del Reus Deportiu. Aquest campionat té per objectiu recaptar fons per a la investigació del càncer infantil a través de diferents partits d’hoquei. El projecte va néixer amb aquesta finalitat l’any 2001 i ha viatjat per Catalunya i Andorra amb un gran nivell de participació, de fet, el pròxim 1 de juny s’espera l’assistència d’uns 400 infants acompanyats de les seves famílies. Precisament, aquests 19 anys d’història han fet que aquest esdeveniment esdevingui un torneig solidari de referència dins el món de l’hoquei.«No volem que Joan Petit sigui un gran dia solidari i que involucri només a l’hoquei, volem que tota la ciutat sigui partícip d’aquest esdeveniment», explicava, ahir, el vicepresident del Reus Deportiu, Jordi Salvadó, és per això que es realitzaran diversos actes previs tant de recaptació de fons com de conscienciació, tallers de salut, nutrició o vida sana, entre moltes altres activitats. El mateix Salvadó es mostrava molt satisfet amb el compromís de polítics però també de diversos col·lectius i entitats de la ciutat que aportaran un total de 300 voluntaris per a col·laborar en l’organització de la jornada.Cada any el Joan Petit Nens amb Càncer és apadrinat per una figura pública de la ciutat i, en aquest cas, l’escollida ha estat Ariana Sánchez, jugadora de pàdel número 7 del món i campiona del món en categories sub14, sub16 i sub18. «Des de l’organització hem volgut buscar una esportista pels valors intrínsecs que aquests aporten, en especial als més joves», comentava el vicepresident del club roig-i-negre.L’encarregat de traspassar la cullera de fusta a l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va ser el secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, Jordi Beal. L’element simbòlic del torneig és aquesta cullera de fusta perquè «és així com el Joan Petit jugava a l’hoquei pels passadissos de l’hospital, marcant gols», van explicar en l’acte celebrat ahir al migdia al Saló de Plens del consistori reusenc. El Joan era un nen a qui li entusiasmava l’hoquei patins però el càncer li va acabar privant el seu somni. D’aquí va sorgir la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, que també va estar present ahir amb el seu president, Joan Torner, que valorava positivament l’ajuda econòmica que suposa aquest torneig per a la investigació del càncer infantil. Tot i que el Reus Deportiu és l’entitat esportiva amfitriona de l’esdeveniment, altres clubs i entitats també participen activament en aquest projecte i ja treballen en accions i esdeveniments previs a la festa de l’1 de juny.