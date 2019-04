Enrique Martín: «El vestidor és el primer interessat en treure els partits»

Els grana jugaran contra el Numancia aquest diumenge al Nou Estadi

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:37

L'entrenador del Nàstic, Enrique Martín, ha explicat com ha vist a l'equip durant la setmana i després de la derrota contra el Real Zaragoza. El tècnic ha defensat que creu en el seu equip i «anirem al màxim fins al final».Respecte el partit contra el Real Zaragoza ha defensat que «l'equip ha tingut actitud però no hem estat encertats». Per aquest motiu, espera tenir més encert aquest diumenge contra el Numancia. «Espero un Nàstic amb una bona disposició, amb més encert tant en l'aspecte ofensiu i defensiu», ha explicat.Queden 30 punts en joc, Martín ha assegurat que lluitaran fins a l'últim partit per aconseguir la salvació de l'equip. «El vestidor és el primer interessat en treure els partits i així contentar l’afició», ha explicat.