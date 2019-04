Continua el calvari per a Iván López: torna a lesionar-se del genoll

El futbolista no aixeca cap després d’haver jugat tan sols quatre partits des de la seva arribada en el mercat d’estiu

Actualitzada 04/04/2019 a les 21:39

Ramiro Guerra

Iván López torna al dic sec. El lateral dret del Gimnàstic de Tarragona ha recaigut de la seva lesió al genoll per enèsima vegada i el futbolista apareix novament a l’informe mèdic que el club facilita setmanalment.El lateral dret no va arribar al Nàstic en les millors condicions, després de superar una operació de la qual no havia acabat de recuperar-se al cent per cent, i va recaure. El seu menisc possiblement hauria patit alguna complicació després de la intervenció a la qual va ser sotmès la passada temporada i, a Tarragona, va dir prou amb tan sols un mes de competició.Quan tot feia indicar que el futbolista tornaria a la dinàmica d’entrenaments normal i quan semblava que era cosa de poques setmanes que pogués entrar a una convocatòria, el seu genoll ha tornat a dir «prou».Segons detalla exactament l’informe mèdic grana, el jugador va patir una «lesió al genoll», la qual fa que se’l «derivi, amb proves d’imatge, al traumatòleg que el va operar al mes d’octubre». Caldrà veure si es tracta d’una nova recaiguda dura o si és simplement una molèstia habitual en aquest tipus d’intervencions. Les previsions des del club grana no són les millors i les possibilitats que el lateral torni a estar disponible en el que resta de temporada, ara mateix, són més baixes que no pas elevades.Caldrà comprovar quin mal pateix Iván López i la seva relació amb l’anterior lesió, però el que està clar és que aquest futbolista no ha tingut la millor de les sorts. En el moment del seu fitxatge, cedit procedent del Levante, les expectatives que va generar Iván López van ser màximes.Va arribar per a ser el lateral dret titular i per a competir amb un Sebas Coris que, coses de la vida, també apareix a l’informe mèdic. Intervingut de la columna lumbar, Coris s’està recuperant a Girona i s’espera que en algunes setmanes comenci a entrenar amb els companys, encara que la seva participació amb l’equip també sembla molt llunyana.Iván López ha disputat tan sols quatre enfrontaments amb la samarreta del Nàstic en el que va de temporada. Va disputar 55 minuts en la tercera jornada, a casa, contra el Rayo Majadahonda, i va jugar els partits sencers a Las Palmas, a Reus i a Tarragona contra l’Osasuna. Després del derbi a la capital del Baix Camp es va lesionar i va entrar en una espiral negativa de la qual encara no n’ha aconseguit sortir.La mala sort també està aliada amb Ramiro Guerra. En aquest cas, potser, no és sort. Alguna cosa li succeeix al centrecampista a nivell muscular que no surt d’una lesió que ja en pateix una altra. L’enèsima ha estat una lesió fibril·lar de grau 1 en el terç distal lateral de la unió miofascial del recte anterior esquerre. En l’informe mèdic, el Nàstic concreta que «no és recaiguda», sinó que es tracta d’una «nova lesió» i que «la seva evolució marcarà la incorporació al grup».Va ser titular contra el Málaga fa dues jornades i, abans d’arribar a l’hora de joc, el centrecampista va demanar el canvi. No podia més. Una nova lesió muscular l’està impedint demostrar tot el que val a un Nàstic sense sort amb els cedits.