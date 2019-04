«Vull que identifiquin el CBT a Tarragona com a un projecte de tots»

El tècnic somia també amb un pavelló propi que no sigui municipal perquè els joves es puguin formar de la millor manera possible

—Des del principi molt motivat i il·lusionat amb el projecte. Ja portàvem un any de feina al darrere i són un grup molt fàcil d’entrenar. La categoria al final és un premi a aquest treball i cada dia en són conscients.—Amb la generació cadet d’enguany, tenim un volum considerable de jugadors, ara els toca treballar més que mai i el seu futur passarà pel seu nivell d’exigència i entrega.—Jo no parlaria d’èxit. Al final són nois que ja porten algun any més amb tecnificacions amb el primer equip i estan encantats de tenir a Berni Álvarez una estoneta a la setmana per poder millorar encara més.—La clau són ells i sempre ho seran. Fa molt que juguen junts, es coneixen des de petits quan jugaven uns contra els altres i en aquesta segona volta els partits ajustats normalment s’han decantat al nostre favor.—Enguany entrenem quatre dies a la setmana. Tenim una de les sessions a principi de setmana on també participa el nostre cadet interterritorial de forma voluntària on el treball és molt específic i individual. Les altres tres sessions són amb l’equip cadet preferent i molts dels jugadors dels equips de sota entren en dinàmica i alguns han disputat minuts en partits.—Dins de les limitacions que té la ciutat en infraestructures, no ens podem queixar. L’equip tomba per entrenar però entrena. Tenim tots els equips entrenant en pistes senceres, mentre que altres clubs de la ciutat no tenen aquesta sort, tot i que en general és fan poques hores.—Tenim molt bona pedrera i això ho demostra quan podem veure gent de la casa jugar i entrenar al primer equip, perquè això és símptoma que la base està al nivell del que reclama el sènior i així és més fàcil créixer.—Portem un temps dedicant hores fora de competició, treballant individualment amb els jugadors i penso que encara li hem de treure més suc i ens falta un campus d’estiu amb nom i cognom dedicat a la millora dels jugadors.—Amb els júniors d’enguany que ja tenen minuts amb el primer equip, alguns encara de primer any, i els cadets que pugen a entrenar, jo et diria que això no ha parat mai. Evidentment, som una província petita i va a generacions però, com et deia abans, si la base treballa, estarem al nivell per seguir nodrint el sènior.—Són molts èxits i entrebancs, però el club segueix viu, potser cal fer crítica de les ensopegades per no tornar a caure amb les mateixes pedres, però així és la vida, no?—Quan era jugador de l’escola Lestonnac l’Ensenyança, i cada quinze dies anàvem amb tots els amics a veure el CBT i era igual si perdien o guanyaven. Sempre marxàvem contents i bocabadats, em quedo amb aquest moment perquè és el que m’agradaria que tinguessin totes les nenes i nens de Tarragona.—Amb un pavelló propi i no municipal, amb una ciutat que sigui del color que sigui, identifiqui el Club Bàsquet Tarragona com un projecte conjunt, de totes i tots, per Tarragona.