Un Numancia mermat per les baixes amenaça al Nàstic més necessitat

Unai, Ganea i Oyarzun estan descartats pel partit de diumenge, Guillermo gairebé també i són dubte Nacho i Derik Osede

Actualitzada 04/04/2019 a les 09:38

Futbol combinatiu

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquest diumenge al Numancia al Nou Estadi, un partit que torna a fer d’una cita futbolística una final, com les que darrerament estan acabant en drama. Per a mostra, Saragossa.Ningú vol que les deu jornades que queden es converteixin en un infern i en una llosa. Almenys, competir és el mínim que se li pot exigir a un Nàstic que està decebent setmana rere setmana i que s’agafa a qualsevol clau ardent per a buscar motius per a no rendir-se. El rival del Nàstic arribarà amb nombroses baixes i, en principi, aquesta circumstància ha de permetre als tarragonins sumar més opcions d’assolir la victòria. Tot i això, el problema del Nàstic radica més aviat en ell mateix amb independència de com arribin la resta d’equips, ja que els grana s’han encarregat de llençar molts partits de forma inexplicable.Quatre jugadors del conjunt que dirigeix Aritz López Garai no jugaran el partit per lesió, mentre que altres dos seran dubte fins a darrera hora. En total, podrien ser sis les baixes dels sorians, que arribarien coixos al duel. Per la seva banda, el Nàstic només haurà de patir la baixa de Sebas Coris, que molt probablement no jugarà més aquesta temporada. El club està a l’espera de conèixer l’abast de les molèsties de Ramiro Guerra, que es va lesionar durant el darrer duel al Nou Estadi, el que va enfrontar als seus al Málaga (0-1). No va poder estar sobre la gespa ni una hora el migcampista, que va haver de ser substituït per Viti.Tres futbolistes del Numancia es perdran el duel a Tarragona amb total seguretat. Es tracta d’Unai Medina, Ganea i Oyarzun. El primer pateix un trencament de fibres del recte anterior, el segon s’ha trencat el soli i, el tercer, va lesionar-se de l’isquitibial. Els tres, descartats completament.Dos futbolistes més apareixen com a dubtes a la infermeria soriana. Derik Osede, fitxat durant aquest mercat d’hivern, té molèsties a l’adductor i la seva inclusió a la convocatòria dependrà de com entreni aquesta setmana. Nacho, amb una contractura als isquiotibials, podria jugar diumenge, encara que serà dubte fins a darrera hora. Finalment, Guillermo s’uneix a la llista de dubtes, encara que el davanter està més a prop de no jugar que de sí fer-ho. Totes, baixes sensibles per a un Numancia que la setmana passada va derrotar al Granada (2-1) i va sumar un triomf que el va allunyar de la zona de descens, a la qual s’estava acostant de forma perillosa.Són 39 punts els que porta un equip que probablement no repetirà l’èxit de la temporada passada, quan va disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió. Els seus 39 punts el situen a tretze d’un Cádiz que, sisè, marca les posicions d’ascens mitjançant eliminatòries i nou per sobre del descens. El «nou» tipus de futbol que volia implantar López Garai no ha acabat de quallar a Sòria. L’exentrenador del CF Reus va decidir apostar per un joc combinatiu, deixant de banda l’estil directe. El Numancia és un equip al qual li agrada el bon tracte de l’esfèrica. Jugadors com Gus Ledes abanderen aquesta idea que, de moment, no ha donat els resultats esperats.