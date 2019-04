Com en les darreres edicions, els beneficis es destinaran a la lluita contra el càncer

La Cursa de la Dona, que arriba enguany a la setena edició, mantindrà el circuit urbà de l’any anterior amb la sortida i l’arribada a la plaça Llibertat, amb un recorregut de 4,4 quilòmetres. L’organització preveu una cursa preliminar per als més petits i animació a la mateixa plaça i en diversos punts del circuit. Les inscripcions estan obertes des d’ahir i fins al pròxim 1 de maig, quatre dies abans que comenci la carrera, que es farà el diumenge dia 5 de maig, amb un límit de 2.000 participants.Les inscripcions es poden fer a través del web www.cusadonareus.cat i, com l’any passat, tenen un preu de 10 euros. Un cop realitzada, cada participant té dret a dorsal personalitzat, en cas que es faci abans del 24 d’abril, samarreta tècnica, avituallament a l’arribada de la cursa, sorteig de material, assegurança d’accidents, cronometratge amb xip, animació de la cursa i diploma en línia amb temps de cursa.«L’objectiu és superar el rècord de participants de l’edició anterior, que va situar el llistó en 1.760 participants i 174 participants en la cursa infantil», expressaven en l’acte de presentació els organitzadors de la cursa. Aquesta setena edició de la Cursa de la Dona manté l’objectiu solidari en què els beneficis íntegres que s’obtinguin es destinaran a la lluita contra el càncer. L’organització vol «incidir en fomentar la pràctica esportiva continuada de les dones així com potenciar l’esport com a eina per promoure la salut i el benestar de les dones».Aprofitant aquest esdeveniment i com a col·laboradors, la FUNCA informarà sobre la prevenció primària del càncer lliurant a totes les participants un fulletó informatiu a la bossa de la corredora. Aquesta entitat també tindrà presència activa el dia de la cursa a la plaça Llibertat amb un espai informatiu.La recollida de dorsals es realitzarà en un espai al Centre Comercial Carrefour on es rebrà la bossa de la corredora i el dorsal durant la tarda de dijous 2 i divendres 3 de maig, dins l’horari de cinc a nou del vespre i durant tot el dia de dissabte 4 de maig en horari de deu a dos quarts de dues i de cinc a vuit. La recollida també es podrà fer a la mateixa plaça de la Llibertat el diumenge 5 de maig abans de l’inici.