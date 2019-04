Enrique Martín perd tot el crèdit

El Consell manté a l’entrenador la banqueta tot i la lamentable imatge oferida a La Romareda i els nefastos resultats

Actualitzada 03/04/2019 a les 08:46

Por a les golejades

Les seves decisions

Enrique Martín continuarà una setmana més al Gimnàstic de Tarragona i sembla que ho farà fins que acabi la temporada, ja que ningú pren la decisió d’acomiadar a un entrenador que està fent uns registres lamentables i que cada setmana participa més dels mals resultats d’un conjunt que no aixeca cap i que va de camí de convertir-se en un dels pitjors conjunts de la categoria de plata dels últims anys.Després del darrer pal a l’equip, en forma de golejada a la Romareda contra el Zaragoza (3-0), el Nàstic ha entrat en un bucle molt perillós que pot desembocar en un final desastrós. Després de la derrota contra el Málaga de fa dues setmanes al Nou Estadi (0-1), el Consell d’Administració va passar unes hores molt dures després de les quals, reunió amb el tècnic de per mig, es va decidir la continuïtat del navarrès.El president, Josep Maria Andreu, en nom del Consell d’Administració, va mantenir llavors una reunió amb Martín després de la qual els dos es van encomanar a intentar guanyar els 33 punts que mancaven. Els tres primers ja van volar aquest dilluns amb la derrota a La Romareda.En una nova trobada, ahir al migdia, on també hi va assistir Antonio Prieto, es va prendre la determinació de continuar amb Enrique Martín a la banqueta, una decisió que va ser més sorprenent que ho hauria estat una destitució.L’alineació que va presentar el tècnic contra els aragonesos ha estat una nova font de conflicte al club. No entenen per què Luis Suárez va jugar acompanyat de Brugui quan hi havia altres tres davanters disponibles com José Kanté, Ike Uche i Berat Sadik.La idea del tècnic, però, no va ser la d’alinear a dos davanters, sinó que va canviar el seu habitual 5-3-2 per un encara més defensiu 5-4-1, on Brugui va fer de punta del rombe en un centre del camp on també hi eren Viti, Thioune i Imanol García.No tan sols no va funcionar com s’esperava, sinó que l’equip va empitjorar les prestacions ofertades durant les darreres setmanes.El club tenia por que l’equip passés de perdre per un o dos gols de diferència a fer-ho de forma més contundent. I així va ser. Ara, toca buscar una nova fórmula per a acabar la temporada de la forma més digna possible i, si pot ser, intentar anar guanyant partits que puguin ajudar a somiar amb una permanència que sembla que ni entre Santa Tecla i Sant Magí plegats podran ajudar a assolir.Així, el Consell d’Administració del Nàstic va determinar que Enrique Martín continuï sent el tècnic grana després de 21 enfrontaments, en els quals ha sumat únicament quinze punts. O, el que és el mateix, quatre victòries, tres empats i catorze derrotes (l’1-0 contra el Reus no compta, ja que el partit mai es va arribar a disputar a causa de l’eliminació del conjunt de la capital del Baix Camp).El que havia de convertir-se en un revulsiu, no ho ha acabat sent. El Nàstic va decidir contractar al navarrès per seu extens currículum i per fites com la permanència amb l’Albacete de la temporada passada o l’ascens amb l’Osasuna en el primer any a Segona A de la darrera etapa del Nàstic a la categoria de plata. No ha complert les expectatives.Les sensacions finals que tenien des del Consell eren que Martín no seria capaç d’ajudar a alçar el vol a un equip que, tot i una profunda remodelació en la seva plantilla en el mercat d’hivern, no ha pogut fugir de la zona crítica de la taula classificatòria.Alineacions sense sentit, canvis que no aportaven res durant els partits i decisions incomprensibles al llarg de la setmana són les que han portat al Consell d’Administració a arribar a dubtar de l’entrenador, el qual continuarà, en principi, fins a final de temporada. En aquest món del futbol, però, mai ningú té assegurat el lloc més enllà del dia a dia. Ni tan sols Enrique Martín.