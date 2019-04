1.700 persones corren en la cursa 'Herois per l'Alzheimer' de Reus

L’activitat ha recaptat 17.500 euros

Actualitzada 31/03/2019 a les 20:25

La cursa Herois per l’Alzheimer, ques'ha celebrat durant el matí de diumenge a Reus, va aconseguir recaptar fins a 17.500 euros gràcies a la participació de 1.700 persones, el màxim de corredors que es podien inscriure a la segona edició d’aquesta cursa solidària que destina els diners recaptats a l’Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp. La cursa constava d’un total de 5 quilòmetres i es podia escollir fer-los corrent o caminant. A més, per aquells que no podien participar completant el recorregut, també han pogut aportar el seu granet de sorra amb un dorsal solidari que donava dret a un vermut i a entrar al sorteig.La competició ha viscut un dels moments més emocionants quan un grup d’afectats per la malaltia ha recorregut els darrers 100 metres, rebent el suport dels assistents. El recorregut de la prova ha començat a l’avinguda Sant Jordi i ha finalitzat a la plaça de l’Univers, on ha tingut lloc la degustació del vermut i el sorteig. Les xifres han estat lleugerament superiors a les de l’any passat, on van córrer 1.600 persones i es van recaptar 15.073 euros, uns números que permeten començar a consolidar aquesta cursa solidària.