Res canvia pel Nàstic (1-0)

Nova derrota dels tarragonins, a Majadahonda, i nova expulsió de Fali

Actualitzada 02/02/2019 a les 20:08

I sant tornem-hi. Nou partit del Nàstic i nova derrota tarragonina. Nou cap de setmana i nova decepció. Uns altres 90 minuts, i un altre partit per a oblidar. El Nàstic de Tarragona s’està consolidant com a un dels equips més regulars de la Segona Divisió A, ja que gairebé sempre perd.El problema és que gairebé mai mereix guanyar. Això va lligat a uns plantejaments que no ajuden a l’optimisme. Si Enrique Martín vol guanyar més partits, haurà d’orientar els partits d’una altra manera. O fa això o, simplement, significa que la plantilla del Nàstic continua sense tenir el nivell de la categoria tot i haver canviat completament durant aquest mercat d’hivern.El Rayo Majadahonda va guanyar sent lleugerament millor i demostrant un pragmatisme il·luminat amb un gran gol de xilena de Luso al quart d’hora de joc.Gairebé tots els jugadors del Nàstic van decebre. La defensa, en conjunt, dubitativa en molts moments i imprecisa durant gairebé tot el duel. Fali, accelerat. Barrada no va fer cap passada decent. Sadik no se’n va adonar. Luis Suárez va lluitar el que va poder, però no va estar encertat en algunes decisions. L’únic que va brillar lleument va ser Imanol García. Aquest noi sempre juga bé. Onze com ell i el Nàstic estaria lluitant per altres metes.Fins a tres novetats va incloure a l’onze Enrique Martín respecte als jugadors que van ser de la partida en l’empat contra Las Palmas del passat diumenge. Salva Ferrer va entrar pel lesionat Djetei, mentre que Abdel Barrada va debutar com a titular. Fali, que complia sanció, també va recuperar la titularitat.La resta, l’esperat en el 5-3-2 d’Enrique Martín. Bernabé en porteria, Pipa i Abrahám en els laterals, Mikel Villanueva i Noguera acompanyant a Salva en defensa, Imanol al centre del camp i Sadik i Luis Suárez a la punta d’atac. Els dos futbolistes que es van quedar a la graderia del Cerro del Espino van ser Viti i Josema.El Nàstic va cedir el control de la pilota al rival, el qual, com no, va agrair la invitació i ho va aprofitar. Les imprecisions regnaven a la banda grana. Abdel Barrada encara no està en plena forma i se li nota. Un problema, per cert, força greu perquè ell ha de ser qui mogui tot el joc grana. No va connectar amb precisió la gran majoria de les passadesBenito va ser l’agitador dels madrilenys en els primers minuts del partit. El lateral es va convertir en extrem en la majoria de moments del duel. Als tres minuts, apareixia per la dreta per recollir una bona passada interior i disparar, a les mans de Bernabé. En el 9’, ho feia per banda esquerra i xutant creuat i desviat.Eren dos avisos i, a la tercera, va arribar el que possiblement serà el gol de la jornada. Falta a la frontal que topa a la tanca i, en el segon rebot, l’esfèrica va arribar, relativament lluny de la porteria, a Luso. Sense pensar-s’ho, va enlairar-se per connectar una xilena impossible d’aturar per a Bernabé. Va entrar molt a prop de l’escaire dret del meta andalús.Novament, el Nàstic estava en problemes. Una altra vegada tocava remuntar. El Rayo no només es mostrava perillós en atac, sinó que, defensivament, tampoc era precisament coix.Va buscar el segon el quadre madrileny. A la mitja hora de joc, Aitor Ruibal es quedava sol després d’una gran passada de l’exgrana Manu del Moral. Fali, però, aconseguia interposar-se entre la porteria i la pilota, desviant el xut del seu rival. Per cert, molt actiu un Del Moral que va ser un dels millors futbolistes del partit.Per poder assistir al primer tret del Nàstic van haver de passar 35 minuts, els que va trigar Fali a recollir una esfèrica fora de l’àrea, controlar i disparar, amb l’oposició d’un rival. En dos temps va aturar l’esfèrica Basilio. Sis minuts després, un xut d’Abrahám, que gairebé no es pot ni considerar ocasió de gol, va marxar molt desviat a l’esquerra del meta del Rayo.El mateix Abrahám va ser protagonista abans del descans. Un xut en el 44’ des de la frontal, amb cama esquerra, va sortir llepant el travesser. Va ser l’única ocasió clara dels tarragonina.A la segona meitat, les imprecisions, per la banda grana, continuaven sent constants. Ni Barrada estava connectat, ni Fali aconseguia fer dues passades seguides amb criteri i Imanol, que no ha de distribuir, feia la seva feina, que era la de perseguir rivals per intentar robar les màximes pilotes possibles.El mal partit de Barrada, que ja no podia més, va motivar el re-debut de Miguel Palanca. El tarragoní va entrar en el 57’ i es va col·locar en el centre del camp, per davant de Fali i d’Imanol García.Amb un Nàstic una mica més endollat i controlant més que el rival (normal, tenint en compte el marcador), seguien sent les del Rayo les ocasions més clares. En el 70’, era Manu del Moral el que gairebé marca. Passada rasa i llarga en possible fora de joc, que recull l’ex del Nàstic. Es va creuar molt bé Mikel Villanueva, desviant l’esfèrica el suficient perquè el de Jaén hagués de disparar massa forçat, a l’exterior de la xarxa.Novament, Fali va deixar als seus amb un home menys. L’expulsió a Elx per enviar lluny a l’àrbitre va deixar al valencià dos partits sense jugar. Doncs en el dia del seu retorn tornava a abandonar el terreny de joc abans de l’esperat. S’ha de controlar una mica més el futbolista i, per la seva banda, l’entrenador ha de saber que Fali amb una cartolina podria ser un dels canvis a realitzar.Les substitucions, però, les va fer Enrique Martín tot just després de l’expulsió. Brugui per Abrahám i Cotán per un Sadik completament nul. De moment, la diferència entre el que està aportant ell i el que aportava Barreiro és abismal, a favor del gallec, és clar.RAYO MAJADAHONDABasilio Sáncho, Isaac Carcelén, Suso, Galán, Rafa, Varela, Óscar Valentín, Verza (Verdés, 91’), Benito Ramírez, Manu del Moral (Héctor Hernández, 79’) i Aitor Ruibal.NÀSTICBernabé Barragán, Pipa, Salva Ferrer, Noguera, Mikel Villanueva, Abrahám Minero (Brugui, 73’), Fali, Imanol García, Abdel Barrada (Miguel Palanca, 57’), Sadik (Cotán, 73’) i Luis Suárez.GOLS1-0, Luso (15’)ÀRBITREIñaki Vicandi Garrido (basc). Va mostrar la targeta groga als locals Óscar Valentín, Luso i Isaac Carcelén; i als visitants Fali (2, 73’), Pipa i Cotán.INCIDÈNCIESEl Cerro del Espino va acollir a 3.054 espectadors.