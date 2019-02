Prop de 400 aficionats roig-i-negres es manifesten per la situació del CF Reus

Entre els manifestants també hi havia el nou propietari del club, Cliffton Onolfo, l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, el regidor d’Esports, Jordi Cervera, i l’expresident del CF Reus, Salvador Batlle

Actualitzada 02/02/2019 a les 21:46

Centenars d’aficionats s’han manifestat aquest vespre a Reus per la situació que travessa el club. La manifestació ha començat a la plaça Prim i ha anat fins a la plaça Mercadal on han acabat cantant alguns dels himnes més escoltats durant cada partit al Municipal.Entre els prop de 400 aficionats també han fet acte de presència l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, el regidor d’Esports, Jordi Cervera, l’expresident del CF Reus, Salvador Batlle, i l’actual propietari del club, Cliffton Onolfo. Precisament, l’empresari nord-americà s’ha dirigit a l’afició comentant que «sento passió pel club, espero poder ajudar al Reus a renéixer de nou i tornar al lloc on es mereix». Onolfo també s’ha dirigit a la Lliga demanant que se’ls escolti per intentar reduir la sanció de tres a un any.